烏克蘭LGBTQ士兵抗俄同時爭平權 如雙線作戰腹背受敵

在烏克蘭首都參加基輔驕傲遊行的民眾裝扮華麗、手持擴音器和彩虹旗訴求平權。色彩繽紛人群中有一支身穿迷彩服的隊伍格外引人注目，這些士兵爭取「成為烏克蘭一分子」的權利。

烏克蘭軍隊中有數以百計來自LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群的戰士，共同抵禦已經造成數十萬人喪生、大片國土遭到蹂躪的俄羅斯侵略。 歐新社

法新社報導，烏克蘭軍隊中有數以百計來自LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群的戰士，共同抵禦已經造成數十萬人喪生、大片國土遭到蹂躪的俄羅斯侵略。

他們當中許多人以槍砲和無人機對抗莫斯科軍隊同時，還得透過陳情抗議，向這個不承認同性伴侶關係的國家爭取相愛的權利，彷彿腹背受敵。

色彩繽紛人群中有一支身穿迷彩服的隊伍格外引人注目，這些士兵爭取「成為烏克蘭一分子」的權利。 法新社

法新社在烏東前線附近遇到的女兵維多利亞（Victoria）說：「被允許殺人比獲准與愛人結婚還要容易。」

烏克蘭不承認同性婚姻或民事結合。國會4月間推動延續現行禁令的新民法典，引發國際組織譴責，憂心自由恐進一步倒退。

對LGBTQ士兵而言，相關規定意味著若他們在戰場上受傷或陣亡，伴侶將無法得到撫卹，甚至無權到醫院探視。

自從俄羅斯入侵以來，烏克蘭社會對LGBTQ社群的支持正在緩慢提升。

2025年的調查顯示，超過78%烏克蘭人支持讓LGBTQ人士「享有與其他公民相同權利」，相較2022年的64%有所提升。 歐新社

2025年的調查顯示，超過78%烏克蘭人支持讓LGBTQ人士「享有與其他公民相同權利」，相較2022年的64%有所提升。

不過，1/3受訪者對LGBTQ族群持負面看法，認為他們不應被允許登記民事結合。

6月底基輔驕傲遊行中有數千人到場聲援平權運動，現場也有數十名立場對立的極右派示威者蒙著臉進行抗議。

在烏克蘭首都參加基輔驕傲遊行的民眾裝扮華麗、手持擴音器和彩虹旗訴求平權。 歐新社

27歲無人機部隊指揮官維多利亞在形勢瞬息萬變的前線奮戰俄軍同時，也在所屬部隊內推動同志平權。

她軍服上繡有獨角獸臂章，這是LGBTQ軍人及退伍軍人平權運動的象徵，目前約有600名成員加入。

27歲無人機部隊指揮官維多利亞在形勢瞬息萬變的前線奮戰俄軍同時，也在所屬部隊內推動同志平權。 法新社

35歲作戰醫護兵奧克薩娜（Oksana）手握咖啡，無名指上戴著婚戒，卻因性傾向而遭到家人排斥。

18歲時，她為了和外國伴侶結婚而離鄉背井，想擁有家庭。

35歲作戰醫護兵奧克薩娜手握咖啡，無名指上戴著婚戒，卻因性傾向而遭到家人排斥。 法新社

她告訴法新社：「我媽跟我說，她寧願我去做妓女。」戰爭爆發後，與伴侶分手的她回國參軍。她說：「老家的媽媽面臨戰爭時，我回來了。」

面對親身經歷的歧視及近期針對同性伴侶地位的法律討論，奧克薩娜覺得「一切犧牲都變得毫無意義」。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）6月初曾表示，他對於LGBTQ權益的討論抱持開放態度。

但不抱期望的奧克薩娜坦言，「什麼都沒變」的感覺揮之不去。正考慮再度離開烏克蘭的她眼眶泛紅說：「這個社會讓我崩潰了。」