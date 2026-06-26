日本強化太空防衛 航空自衛隊將更名「航空宇宙自衛隊」

日本參議院今天表決通過法律，將重組航空自衛隊，並將正式名稱改為「航空宇宙自衛隊」。為因應安全環境快速變化，此舉為強化日本太空防衛能力的更廣泛政策一環。

日本共同社報導，重組的航空宇宙自衛隊將在本財政年度（至明年3月止）內成立，並新設由空將（相當於他國空軍中將）指揮的「宇宙作戰集團」，以提升太空領域覺知（SDA）與衛星監控能力。

新通過法律也授權防衛副大臣員額從現有的1位增為兩人，以在突發事件及重大天災發生時分擔工作量，並擴大與美國和其他安全夥伴的高階防衛交流。

第2位防衛副大臣預計最快於今年夏天任命。

防衛大臣小泉進次郎表示，太空的重要性日益增加，早已超越國家安全領域。

小泉進次郎在記者會上以衛星導航系統、智慧型手機地圖應用程式與氣象預報為例，強調「民眾的日常生活已離不開太空技術」。

他指出，政府將持續建立自衛隊有效執行任務所需的制度框架。

此外，為因應自衛隊在招募及留營方面遭遇日益嚴峻的挑戰，這項法律也將改善自衛隊隊員退役後的福利待遇。

根據該法律，駐紮沖繩縣那霸的陸上自衛隊第15旅團將升格為師團，以強化日本西南方離島防衛能力，部分原因在於應對中國日益強勢的海上活動。