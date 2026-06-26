認了施暴女友！日本演員村上虹郎遭法辦 多次痛毆頭臉釀重傷

日本多間媒體今天指出，29歲知名演員村上虹郎因涉嫌於2024年在東京住處對當時的女友施暴，並導致其受重傷，目前已依傷害罪嫌被警方函送法辦。

日本放送協會（NHK）及TBS電視台報導，根據搜查相關人員透露，村上虹郎涉嫌於2024年3月至5月期間在東京澀谷區住家中，先後4次對當時交往的女友實施暴力行為，包括抓住其頭髮將頭部撞擊窗戶、毆打臉部等，致使該名女性受重傷，需治療1個月以上。

東京警視廳今年接獲該名女性諮詢後展開調查，而在接受警方的任意偵查時，村上虹郎已承認有造成對方受傷。

根據經紀公司官方網站資料，村上虹郎出生於東京都，現年29歲，於2014年上映的電影「第二扇窗」以演員身份出道。

此後，他陸續出演了連續劇「今際之國的闖關者」以及NHK晨間劇Come Come Everybody、電影「東京復仇者2 血腥萬聖節篇」等多部影視作品，演技廣受好評。

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