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新興合成毒品激增 聯合國警示全球吸毒人數攀升

中央社／ 維也納26日綜合外電報導

聯合國監察機構今天警告，全球藥物濫用情況日益嚴重，其中新型且強效、危險的合成毒品呈現令人擔憂的增長趨勢。

法新社報導，聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）在「2026年世界毒品報告」中指出，2024年全球估計有3億3100萬人曾使用毒品；這相當於全球15至64歲人口的6.2%，相較於2014年的5.2%有所上升。

聯合國毒品暨犯罪辦公室表示，2024年大麻仍是全球最受歡迎的藥物，其次是鴉片類藥物、安非他命、古柯鹼及搖頭丸。

然而，作為海洛因替代品的新型合成鴉片類藥物，如芬太尼（fentanyl）、異硝氮烯（nitazenes）及奧芬（orphines），正變得越來越容易取得。

聯合國毒品暨犯罪辦公室負責人朱瑪（MonicaJuma）透過聲明表示：「我們看到市場上新型藥物出現前所未有的激增，令人擔憂的是，部分藥物的藥效或危險性比以往更高。」

聯合國毒品暨犯罪辦公室指出，毒品生產者不斷研發新型合成毒品，「試圖規避法規並躲避偵測」。

報告補充指出，2024年查獲的毒品種類是2000年以前的「5倍之多」。

聯合國毒品暨犯罪辦公室表示：「2024年通報在毒品市場流通的『新興影響精神物質』（NewPsychoactive Substances, NPS）數量達到755種，其中有118種是首度通報。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

聯合國 毒品

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