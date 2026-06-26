熱浪席捲歐洲 英乘客困「無冷氣火車」6小時！1理由嚴禁下車

近日熱浪席捲歐洲，各國傳出極端高溫死亡事故，西班牙3天釀212死、法國發生3起兒童在車內悶死等。高溫加上密閉環境，車內很容易造成意外，然而近日，一批乘客被迫在沒有空調的火車車廂內度過6小時。

根據《太陽報》報導，一輛跨越英國和法國的火車「歐洲之星」日前從法國巴黎發車後，停在里爾歐洲車站（Lille Europe station），一停就是6個小時。

歐洲之星事後證實，是因為高溫天氣導致故障，然而車輛無法行駛，車上的空調也全面停止，車上旅客卻被強制留在悶熱的車廂內，連到月台上都不行。

一名英國乘客表示，工作人員說明因為已經過了管制邊境，他們不能離開火車。雖然工作人員分發瓶裝水和巧克力給乘客，但在高溫天氣下飲用水很快就被喝光了。

維修直到晚上，邊境官員都離開了，乘客們仍被留在火車上，僅由歐洲之星的工作人員照顧。最後安排了一輛接替列車來載送乘客，結果因高溫導致訊號故障，救援工作再次被延長，6小時後旅客們才終於得以繼續前往英國。

歐洲之星對旅客表達歉意，並感謝乘客們的耐心等待，受到影響的旅客可以全面退款，並獲得相當於票價150%的代金券作為補償。