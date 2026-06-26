歐洲才6月就爆發史上最嚴重熱浪 是人為氣候變遷非聖嬰現象

席捲歐洲大部分地區的熱浪，已證實為當地有紀錄以來最嚴重的一次。

世界天氣歸因組織（World Weather Attribution）的研究人員，分析6月連續三天的日夜氣溫和溼度後發現，法國、德國、義大利、西班牙和英格蘭南部的氣溫，比當季平均高出攝氏5至12度。

倫敦帝國學院研究員、報告共同作者基平（Theodore Keeping）說，才剛入夏就出現如此高溫，實在令人震驚。

他說：「不只是6月最嚴重而已，這是全年有紀錄以來最嚴重的熱浪。」同時，「6月升溫速度比其他月份都快，如今這樣的高溫預料會經常出現。」

研究也發現，是氣候變遷推升了氣溫，研究人員強調，聖嬰現象的周期性影響並未在其中發揮作用。研究人員說，50年前幾乎不可能在6月出現如此強烈的熱浪。

倫敦帝國學院教授、報告共同作者奧托（Friederike Otto）說：「是，這就是氣候變遷，也是我們造成的；不，這不是聖嬰現象。是，我們有解方；但我們落實得不夠快。」

科學家說，夜間高溫和高溼度使這波6月熱浪格外危險。歐洲30國共854座城市中，45%的城市已打破或預料會打破所謂「綜合溫度熱指數」紀錄。這項指標用來衡量人體承受的熱壓力，以及身體透過排汗降溫的能力。

紅十字會與紅新月會氣候中心研究員、報告共同作者佩雷拉（Carolina Pereira）說：「歐洲民眾如今對高溫風險的認識，遠高於過去，但光有警覺還不夠。許多人生活、工作和求學的場所，根本不是按照如今遭遇的高溫設計。」

歐洲多國因極端高溫發布紅色天氣警報之際，空調和建築節能概念股也聞聲上漲。

法國建材公司聖戈班（Saint-Gobain）設計並供應暖氣、通風和空調系統所用零組件，本周上漲4.5%。

亞洲空調製造商也迎接來自歐洲的銷售熱潮，在亞洲主要城市，冷氣在建築、交通和住家已相當普遍，但在歐洲卻仍很少見。

三星電子表示，隨6月氣溫進一步升高，預料需求會一路延續至夏季空調旺季。三星還說，義大利、西班牙和法國等主要市場，今年上半年銷售都呈現兩位數成長。LG電子表示，因應南韓和全球市場的夏季需求，南韓一座工廠的空調生產線自4月起便已滿載運轉。

大陸美的（Midea）和日本三菱電機等空調製造商也受惠。