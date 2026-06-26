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雙颱挾豪雨襲日本 西日本馬路龜裂、水淹車窗

中央社／ 東京26日綜合外電報導

受梅雨鋒面停滯影響，日本近畿、中國、九州北部部分地區發布了等級4的土石流災害警報。日本氣象廳指出，隨著雙颱逼近，一直到27日，不僅西日本，東日本降雨量也可能大增。

日本放送協會（NHK）、讀賣電視台（ytv）及「產經新聞」報導，第7號颱風「米克拉」與第8號颱風「無花果」組成雙颱，預計在本週末為日本列島帶來劇烈雨勢。像這樣兩個以上颱風同時逼近的罕見情況下，彼此之間可能會引發獨特的運動軌跡，這種現象也稱為「藤原效應」。

日本氣象廳指出，目前「米克拉」颱風挾帶暴風圈逼近南西諸島，並可能在27日前後接近九州至關東一帶。而「無花果」颱風則有可能在27日接近東日本太平洋沿岸並登陸。

NHK於今天上午9時左右，在大阪府柏原市的近鐵大阪線「大阪教育大學前站」附近所拍攝的畫面中，可以看到道路已完全被水淹沒，一輛被迫停駛的輕型客貨車幾乎被淹到車窗高度，車身嚴重傾斜。當地警方表示，目前柏原市內尚未接獲人員傷亡的通報。

奈良市政府表示，今天早上將近7時，奈良市佐紀町居民向消防局通報稱，有一名50多歲的男子跌落水溝。該男子隨後成功獲救並送醫治療，但其右腳骨折，傷勢嚴重。奈良市政府研判，該名男子疑因大雨導致水溝水位暴漲而不慎跌落，目前正對具體原因展開調查。

大阪府東大阪市也因大雨導致道路嚴重積水，現場大量車輛泡水。附近的民營企業內，也能看到員工們忙著清理善後。

NHK在今天上午9時多於東大阪市島之內1丁目附近所拍攝的畫面中可以看到，雖然便利商店7-Eleven東大阪菱江店附近的積水已經退去，但附近仍可見許多泡水拋錨的車輛。附近道路上，可以看到數名駕駛在閃爍雙黃燈的車前講電話，現場也可見日本自動車聯盟（JAF）的道路救援拖吊車前往處置。

在附近公司上班的員工表示：「門口的鐵捲門上還留著淹到成年人肩膀高度的水痕，現在則因為馬達泡水、遙控器沒反應，打不開門。這是我第一次遇到這麼嚴重的淹水災情。」

此外，東大阪市一家經營業務用家具的公司附近、工廠內部也都傳出淹水災情，員工們正忙著把水舀出。一名男性員工無奈表示：「產品被水浸濕，今天準備出貨的貨品全都泡水。我們得把包裝紙箱全部換掉，重新包裝後才能再出貨。」

大阪市生野區還有多處人孔蓋湧出大量泥水，導致周邊道路大面積龜裂。附近居民透露，今天清晨6時前，就有大約3個人孔蓋開始噴出茶色的混濁泥水。

今天上午7時半左右，事發現場附近有多處人孔蓋周邊地面出現長達數公尺的龜裂與塌陷，疑似從地底沖出的碎石與瓦礫散落一地，覆蓋了人行道。

在附近工作的一名70多歲男性表示：「人孔蓋直接被沖飛，地面整個翻了起來。碎石瓦礫堵住一個車道，導致車流嚴重回堵。我在這裡工作快50年，還是第一次看到這種慘狀。」

日本 米克拉

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