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日本大阪校車突駛入對向車道 6車連環撞釀5傷

中央社／ 大阪府26日綜合外電報導

日本大阪府河內長野市的國道交叉路口昨天晚間一輛載有國高中生的校車突然駛入對向車道，釀6車連環事故，造成5人受傷。

日本放送協會（NHK）今天報導，根據當地警方調查，昨天晚間約6時20分在大阪府河內長野市的國道交叉路口，市內私立完全中學「清教學園」的一輛校車突然越過中線駛入對向車道，接連撞上正在等待右轉的汽機車，引發6台車輛連環撞事故。

當地警方表示，這起事故共造成5人受傷並送醫治療，其中包括校車上的3名國高中生。所有人均無生命危險。

警方已依過失駕駛傷害罪嫌將67歲校車駕駛父川隆司當場逮捕。父川在面對警方調查時承認罪行，並表示「確實引發了事故」，但對於為何會駛入對向車道則供稱「不清楚」。

事發當時校車上除駕駛外共載有15名國高中生，警方目前正就詳細事發狀況展開深入調查。

大阪 日本 車道

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