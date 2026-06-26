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菲學者：分離300年 巴丹與蘭嶼仍共享祖先記憶

中央社／ 巴丹群島巴斯柯鎮26日專電

蘭嶼達悟族人駕駛傳統拼板舟訪問菲律賓巴丹群島，重啟300年前跨海交流。菲律賓學者表示，雖然兩地住民因歷史因素長期分離，但語言、海洋文化與生活方式依然相近，證明雙方保留共同祖先記憶。

巴丹群島與蘭嶼最近距離僅約100公里。根據蘭嶼口傳歷史，達悟族與巴丹群島（Batanes）原住民伊巴丹族人（Ivatan）過去曾有過長期跨海貿易、通婚與遷徙，但因一段歷史恩怨而在大約300年前停止交流。

上週，蘭嶼達悟族人駕駛拼板舟「黃金友誼號」，自蘭嶼划抵巴丹群島，完成「尋親」之旅，重啟相傳已中斷300年的海上古航道，今天把「黃金友誼號」正式贈送予巴丹群島。

曾任菲律賓原住民委員會社會發展官、也是伊巴丹族人的戴芬（Eduardo Delfin）接受中央社訪問表示，巴丹與蘭嶼居民同屬南島語系，長期以來共享許多文化傳統。

他說：「從學術研究以及口述歷史來看，我們兩個族群之間存在非常深厚的歷史與文化關係。」

戴芬指出，即使歷經數百年分離，雙方語言至今仍保留高度相似性，而考古研究也曾在兩地發現相似陶器與文物，說明彼此存在密切關聯。

除了語言，雙方在海洋文化上同樣留有清晰痕跡。

戴芬說，雙方傳統船隻的外形雖然隨時間改變，且視用途在設計上也有差異，但整體航海技術，包括如何讓船隻在凶險海上保持穩定，其實非常相似。

他並指出，「有趣的是，雙方對於船隻使用的術語同樣相近，比如伊巴丹族人稱傳統船隻為『Tataya』，而達悟族人則稱拼板舟為『Tatala』。」

相似的生活環境也塑造出相似的生存哲學。

戴芬指出，「作為島嶼社會，你必須學會生存」，兩地都高度重視韌性、自給自足，並長期依靠海洋維生。

巴丹群島與蘭嶼同屬島嶼，且常受颱風侵襲，相似性也反映在建築文化。

戴芬回憶，自己曾於2019年造訪蘭嶼，對當地半地下式傳統住屋印象深刻，而巴丹群島則以石屋著稱，兩地可能是因分別被西班牙人、日本人治理，而發展出不同建築形式，但背後邏輯頗為一致。

他說：「有關技術細節或房屋形式，可能因為使用材料不同，以及各自接觸外來文化不同而產生差異…最根本的目標是一樣的，就是保護居民免於嚴酷自然環境帶來的威脅。」

戴芬認為，巴丹與蘭嶼之間的連結不應停留在一次「尋親」活動，而應進一步建立制度化合作機制，雙方需要法律與政策支持，以推動文化保存、延續共享價值，並探索經濟合作可能，改善兩地原住民族社群生活。

他強調，唯有台菲雙方政府共同支持，才能讓這段跨越數百年、渡過巴士海峽的南島連結，不只停留在追憶祖先歷史，而是真正延續到未來。

菲律賓 蘭嶼 原住民

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