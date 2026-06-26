米克拉與無花果逼近日本 日航與全日空取消百餘航班

熱帶風暴「米克拉」與「無花果」雙雙逼近日本，日本航空（JAL）與全日空（ANA）今天取消上百航班。當局同時建議部分地區民眾疏散，以防範未來幾天可能出現的洪水及土石流。

法新社報導，氣象預報人員表示，由颱風減弱為熱帶風暴的「米克拉」（Mekkhala），陣風風速仍達每小時144公里，日本南部及西部多處地區遭到豪雨襲擊。

「米克拉」預計週末掠過九州與四國外圍，並可能與同樣在太平洋向日本前進的熱帶風暴「無花果」（Higos）發生交互作用。若兩者互相接近，可能引發氣象學所稱的「藤原效應」，對兩者路徑及強度預測將更趨複雜。

日本航空與全日空已分別取消70架次及50架次班機，均為往返沖繩及鹿兒島地區的航班。

京都地區警告土石流風險，建議數千名居民撤離。京都、大阪均宣布主要河川水位持續上升，呼籲民眾對洪水保持高度警戒。

共同社報導，因豪雨造成道路封閉，豐田汽車已暫停九州廠區生產作業；日產汽車亦表示計畫暫停部分生產線。

共同社另指出，美日聯合演習中，日本自衛隊原訂進行V-22「魚鷹」運輸機首飛宮古島的計畫，也因風暴來襲取消。