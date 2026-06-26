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三寶爸拳擊手大鬧航班！警衝上機逮捕驚「沒反應」 送醫不治
國外一名男子搭乘賽普勒斯飛往英國的航班時，在機艙內與他人發生衝突，最後由其他乘客壓制直到降落，但警察登機接手時發現男子毫無反應，送醫搶救不治。
根據《每日郵報》報導，鬧事男子是一名有三個孩子的拳擊手，據匿名乘客描述，空服員尋求現場身材高大的乘客協助制伏男子，約3、4名乘客將他壓制在地直到降落，男子一開始還在不停大聲咆嘯，但漸漸安靜下來。
飛機落地後，5名警察進入機艙並將男子上銬，結果發現男子毫無反應，立即實施CPR並緊急送醫，但仍回天乏術。警方對死者家屬表達慰問，並將提供幫助。
此案已移交英國獨立警察行為辦公室（IOPC）處理，警方強調是因為員警在死者去世前曾接觸過他，屬於證人，並不是因為有任何不當行為。IOPC宣布將徹底調查此事，並保證會完全排除警方介入。
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