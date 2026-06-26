令和時代最大宗！印度烤餅機藏4億元毒品 伊朗男走私日本被逮

近日日本驚傳一樁從令和時代（2019年5月1日）以來最大宗的毒品走私案！根據日媒FNN報導，一名55歲的伊朗籍男子，涉嫌從阿拉伯聯合大公國（UAE）走私高達40公斤的安非他命進入日本，遭警方逮捕。這批毒品的黑市價值高達21億萬日圓（約台幣4.2億元）。

這批足以提供約130萬次吸食劑量的大量毒品，被運毒集團費盡心機地藏在製作印度烤餅（Naan）的機器中。名古屋海關表示，毒品被隱藏在一台用於冷卻烤餅的三層結構機器底部，企圖掩人耳目闖關。目前，日本警方尚未對外公開該名嫌犯是否已經認罪。

這起駭人聽聞的毒品走私案曝光後，引爆了日本網友的強烈不滿，許多人將矛頭指向日本過於寬鬆的法律。有網友直言，相較於部分國家對販毒祭出死刑，在日本只要嫌犯狡辯「不知情」，往往就能逃過起訴，導致犯罪風險過低、毫無嚇阻之力，呼籲政府應修法提高走私毒品的刑期到最低十年有期徒刑，甚至無期徒刑。

此外，也有網友強烈要求國會議員應盡速完善相關法規，主張針對此類犯罪應設立無上限的罰款、沒收嫌犯在日所有財產，並將其永久驅逐出境。該網友更強調，若嫌犯繳不出罰金，理當直接入監服刑且不得緩刑，同時政府也必須建立能全面掌握外籍人士在日財產的追蹤機制，以杜絕不法分子鑽法律漏洞。

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