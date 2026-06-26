美國夢破滅！一年花費320萬太沉重 「這國」逆襲成留學黑馬

1970年代，台灣盛行一句口號「來來來，來臺大；去去去，去美國！」短短12個字成為當年精英學子的「人生勝利組方程式」，即便進入21世紀，依然如此。不過近兩年情勢逆轉，赴美留學一年總費用突破10萬美元大關（逼近新台幣320萬元），導致全球高教大洗牌，日、韓、新、香港等地國際生增加。其中，最意外的是馬來西亞，單季的「留學」搜尋量暴增64％，為什麼？



今年5月底，NAFSA（美國國際教育者協會）、Studyportals（全球留學教育平台）以及Oxford Test of English（牛津英語測評）聯合發布《全球入學基準調查報告》（Global Enrolment Benchmark Survey），時代雜誌（TIME）、彭博社等主流媒體均紛紛引述報導。

這份報告針對全球36個國家、254所高校進行調查（美國達149所），結果令外界震驚，2026年春季學期（1月〜5月），美國大學的國際生入學人數，較去年同期下降20％；近62％受訪學校認為，大學部或研究所的國際生都雙雙下滑，研究所重挫24％、大學部下跌20％。

這場被美國高教界形容為「災難」的國際生大撤退，究竟發生了什麼事？

首先，高通膨下，大學的學費逐年增長。2024年〜2025年《紐約時報》持續針對紐約、加州等大都市留學生的生活成本追蹤報導。發現一年含學費、雜費、生活費等「總費用」首度衝破10萬美元（約新台幣316.4萬元），其中，學費占了6〜7萬美元（約新台幣190萬〜221萬元）。

84％大學認為國際生減少，起因於嚴格的限制政策

報導指出，這兩年美國通膨導致住宿費、膳食費暴漲，連公立大學的花費也直逼私立大學，學費與生活總成本落在8萬〜8萬5000美元間（約新台幣253〜269萬元。）

根據全美大學的成本統計，至少有16所頂尖私立大學，一學年總就讀成本正式跨過「10萬美元」這個重大門檻。

對全球大部分的中產階級來說，根本難以資助孩子到美國留學。糟糕的是，外籍生幾乎申請不到聯邦財政援助，往往須支付全額學費。

其次是，對外籍生的政策不友善。彭博社報導指出，入學人數驟降的主因是川普政府與高教界的對峙，實施嚴格的簽證限制與移民緊縮政策，導致國際生取得美簽面臨極大障礙。

去年春天，移民暨海關執法局（ICE）執法人員逮捕並拘留數十名外國學生，有些甚至粗暴地直接從校園或宿舍帶走，還有數千名學生被取消合法居留資格。最後，政府接連敗訴，多數學生得以保有身份，但這波行動已留下禍根。

NAFSA的調查指出，高達84％的美國大學認為，國際生減少，主因就是政府愈來愈嚴格的限制政策。川普政府除對10多個國家祭出旅行禁令，也加強對中國學生的簽證審查。從去年5月〜8月，F－1學生簽證的核發數量，比2024年同期銳減36％。

第三是，留美就業變成高風險賭博。過去，赴美留學具吸引力，是因為畢業後有極高機率可以進入矽谷、華爾街或科研機構上班，如今這條路變窄了。

留學美國的投資報酬率降至歷史冰點

外籍生好不容易投資數百萬、上千萬經費、拿到畢業證書，雖可向美國政府申請OPT（專業實習許可）而合法實習與上班。但為防止外國人在美國「假借工作之名」，移民局訂定嚴苛的「法定累計失業天數限制」。

文商科等一般科系外籍生，OPT期限僅有1年，期間累計找不到工作時間不能超過90天；理工科學生，期限最長3年，期間累計失業時間不能超過150天，不然就得打包出境。

除非有公司願意出資幫忙申請工作簽證（H－1B），然而，近年大幅調漲簽證規費，企業幫外籍員工辦理一張簽證，每人成本就高達6000千至1萬美元（約合新台幣19萬〜31萬元），而且中籤率15％〜25％，這也讓美國企業在雇用外籍畢業生時更加卻步，加速留學人才的回流與轉移。

NAFSA進一步指出，H－1B工作簽證的申請門檻和成本都提高，讓不少國際生開始懷疑，到美國讀書到底還值不值得？

美國主流財經媒體也曾多次警告，近年美國科技巨頭集體裁員、金融業景氣低迷，留學生畢業後要於幾個月內找到願意擔保簽證的雇主，相對困難，導致留美的投資報酬率降至歷史冰點。

第四是，社會氛圍的寒蟬效應。美國本土日益高漲的反移民情緒，讓許多外籍生及家長對美國的社會與政治環境感到擔憂，有強烈的「不安全感」。

尤其是中國留學生。美中科技戰，中國留學生衝擊最大，美國對中國學生實施嚴厲的國安與科技禁令（如著名的第10043號總統公告）。近年來，無數中國理工生即便利拿到名校的錄取通知書，不是拿不到簽證、就是在機場海關遭到遣返。

對此，牛津大學高等教育教授馬金森（Simon Marginson）接受《時代雜誌》專訪時說：「只要政府的言行舉止，表現得像自己置身於一個充滿敵人的世界中，勢必會對國際生的人數造成嚴重衝擊。」

日本提供優惠，吸引原想去美澳的亞洲學生

當美國大學不再是留學聖地，外籍生正悄悄流向其他市場。

英國高等教育調查機構QS「全球學生流動報告」指出，美國與加拿大收緊簽證政策，導致國際生流向，發生顯著的「版塊位移」，紛紛轉往歐洲的德國、法國及亞洲的日、韓、馬來西亞等國。這些地區透過開設全英文課程與提供友善的畢業工作權利，成功吸引原本要到歐美的國際生。

NAFSA與多家國際教育機構收集全球數百所高校的反饋，也證實全球留學市場正發生「結構性大洗牌」，國際生加速從美、英、加、澳轉到政策更友善的歐洲與亞洲新興地區。報告內容指出，歐洲國家的大學部迎來5％的成長；亞太地區（不含澳洲）大學部入學人數更增加16％。

彙整這兩份報告，在這場大洗牌中，勝出的留學目的地，亞洲國家的崛起尤為亮眼。

其中，日本表現較強勁，近年推動「招收40萬留學生」計畫，大學端大幅增加全英文授課學程、提供豐厚獎學金，並放寬留學生畢業後的在地就職與工作簽證，成功吸引大量原本想去美、澳的亞洲學生。

而南韓更是憑藉「韓流文化」的軟實力，加上政府支持國際化教育，提前兩年完成「招收國際生」的目標。2025〜2026年，首度衝進全球前10大熱門留學目的地。

新家坡與香港原本就擁有深厚的全英文商業與學術傳統，加上各大學的世界排名（如QS排名）近年飆升，對想擁有頂尖西方教育品質、又想避開美英簽證刁難的學生來說，是最好的替代選擇。

馬來西亞單季「留學」搜尋量暴增64％

中國大陸雖是全球最大的留學生輸出國，但因經濟起飛、大學排名逐年上升，吸引南韓、泰國、巴基斯坦、越南、印尼等周邊國家的學生，他們選擇到中國，一來是離家近、生活費便宜，二來是中國企業積極拓展東南亞與新興市場版圖，回國後可以進入跨國企業上班。

而馬來西亞則是留學搜尋熱度「成長最高」的亞洲國家，單季搜尋量暴增64％，成為一匹新黑馬。關鍵在於馬來西亞發展高性價比的「雙聯學制」，在當地讀書就能拿英美等名校的學位，費用極低，成為南亞（如印度、巴基斯坦）與東南亞學生的最愛。

除亞太地區外，調查報告也點出歐洲兩個國家：德國與法國，因為歐洲公立大學的學費低（甚至免學費），且近年也加開全英文碩士班，成為擺脫英、美、加高昂學費與生活費的避風港。

另外，中東國家如杜拜、沙烏地阿拉伯，正透過國家級補貼，吸引大量英、美名校到當地開設分校，並放寬留學簽證，迅速成為新興的國際教育中心。

這一年多來，美國帶頭築起的圍牆，意外促成全球高教的轉型，迎來「去中心化」時代，歐亞、中東等新興黑馬則順勢開啟大門。當國際生用腳投時票，這場全球人才的版圖大洗牌，才正要開始。

（本文出自2026.06.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）