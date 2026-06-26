德學者出書假想中國攻台 示警台灣命運牽動德國未來

柏林舉辦德國政治學者傅洛達（Andreas Fulda）新書座談，該作以情境推演分析中國對台動武對全球帶來的可能衝擊。傅洛達在座談中示警台灣命運牽動德國未來，呼籲柏林重新思考對台政策，避免最壞情境成真。

德台協會（Deutsch-Taiwanische Gesellschaft）22日在駐德國代表處文化廳舉辦新書座談，邀請任教英國諾丁漢大學（University of Nottingham）德國政治學者傅洛達介紹其新作「若中國發動侵略：一種設想」（Wenn China angreift: Ein Szenario，暫譯）。

新書中，傅洛達透過情境推演方式，從軍事、金融、網路安全、能源、全球供應鏈及政治決策等面向，模擬中國對台採取海上封鎖或軍事攻擊可能引發的全球危機連鎖反應。

談及台海衝突可能造成的影響，傅洛達說，即使中國僅對台灣實施海上封鎖，也足以重創全球供應鏈。他引用德國政府研究指出，德國高度依賴台灣生產的先進半導體，一旦台灣海峽航運中斷，德國經濟將迅速受到衝擊。

他援引彭博（Bloomberg）經濟研究估算指出，若中國攻台，全球第一年的經濟損失可高達10兆美元，相當於新冠疫情（COVID-19）、2008年全球金融危機及俄烏戰爭造成經濟損失的總和，遠超任何近代區域衝突。

除了經濟損失，一旦第一島鏈遭突破，也可能終結美國在印太地區主導地位，迫使日本、南韓等國重新調整安全戰略，全球地緣政治格局也將隨之改變。

傅洛達呼籲，德國應與英國、法國、波蘭等理念相近國家合作，建立可信的嚇阻能力，同時協助提升台灣防衛能力，並在最高政治層級持續向北京清楚傳達，任何以武力改變台海現狀都將付出沉重代價。

座談會中，有觀眾提問，若德國無法降低對中國的高度經濟依賴，是否也將削弱德國對中國的政治嚇阻能力？

傅洛達認為，歐洲並非沒有能力自行建立更多製造與供應鏈，只是長期不願承擔高污染、高耗能及高成本代價，將許多涉及有毒化學物質的生產製程外移中國。歐洲需誠實面對，許多所謂的綠色成就，其實只是將污染與環境成本外部化。

傅洛達進一步指出，不只是德國政府，整個德國社會都享受中國市場帶來的經濟利益，因此不能期待政治人物主動推動一套選民從未要求的對中政策。

「我們不能期待政治人物做出選民從未要求的改變。」傅洛達說，如果德國社會對台灣及民主價值漠不關心，就不能要求政府在台海議題上採取更積極的立場。

傅洛達表示，自己多年來透過學術研究、出版專書與接受媒體訪問，持續提醒德國正視中國與台海風險，但他逐漸意識到，真正的改變並非來自學術界，而是來自公民社會。

他引用美國政治人物桑德斯（Bernie Sanders）的話指出，真正的改變來自基層，唯有讓更多德國民眾理解，台海和平不只是亞洲議題，更攸關歐洲自身安全與民主價值，才能真正推動政策轉變。

傅洛達說，若有一天台海真的爆發戰爭，他不希望任何人再說「我們不知道」；今天大家已經知道風險，真正重要的是，是否願意在危機發生之前開始採取行動，而這也是他起心動念撰寫「若中國發動侵略：一種設想」初衷。