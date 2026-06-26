德國高溫飆破40度 德鐵首度開放旅客免費全額退票

德國本週末將迎來攝氏40度以上高溫，德國鐵路公司（DB）今天宣布首次推出因應熱浪的「特殊寬容措施」，開放旅客免費取消已購車票並全額退款，希望減輕極端高溫期間的旅運壓力。

德國氣象單位預測，本週多地氣溫將超過35度，週末部分地區更可能突破40度。因應熱浪，德鐵宣布，凡於6月23日前購買、預定於下週二前搭乘的車票，旅客若因高溫決定取消行程，不論票種皆可免費退票，包括原本不可退票的優惠票。

這是德鐵首度因高溫推出免費退票措施。德鐵也呼籲，若沒有非搭車不可的必要，建議旅客利用這項特殊規定取消行程，以降低鐵路系統在極端天氣下的旅運壓力。

德鐵表示，極端高溫不僅讓旅客搭車更加辛苦，也對鐵路基礎設施造成考驗。長時間烈日曝曬可能影響轉轍器、號誌及安全控制設備正常運作，進一步增加列車延誤風險。

此外，鐵道沿線發生野火的風險也會隨著氣溫升高而增加；暴雨、雷雨及強陣風等劇烈天氣，同樣可能造成列車行駛受阻，影響行車安全與準點率。

德鐵近日也因基礎設施韌性不足備受關注。24日晚間，德國列車無線通訊系統（GSM-R）發生大規模故障，導致全國鐵路交通一度全面停擺，數萬名旅客受困車站。

德鐵初步研判，事故可能與系統維護作業有關，並非蓄意破壞，但事件再次凸顯德國鐵路網對單一通訊系統的高度依賴，以及基礎設施的脆弱性。

近年德鐵因誤點率居高不下飽受批評，在極端氣候日益頻繁的情況下，如何提升鐵路基礎設施的韌性、降低天候對列車運行的影響，也成為德國鐵路公司面臨的嚴峻挑戰。