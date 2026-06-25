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熱浪籠罩睡不著 法國人深夜公園納涼、裸蓋濕巾求入眠

中央社／ 巴黎25日專電

歷史性熱浪籠罩法國，近日巴黎氣溫直到凌晨都在攝氏30度以上，家裡沒冷氣的居民輾轉難眠，有人深夜在公園納涼，有人把濕毛巾蓋在赤裸身體上，也有人花錢到旅館過夜，只求入眠。

法國昨晚刷新有史以來最熱一夜的紀錄，根據30座參考測量站的平均數據，初步認定昨晚平均氣溫達22度，比本月22日到23日晚間創下的21.6度更高。

昨天多地記錄到歷史性高溫，例如佳佐（Cazaux）43.6度，南特（Nantes）42.2度；巴黎也達40.3度，是150年來第4次突破40度。

今天氣溫也仍居高不下，全國有72省發布紅色警報，許多地區可能30日或7月1日才會降溫。

根據法國氣象局（Météo France）圖表，巴黎今天最高溫可能落在傍晚6時，達42度，預估凌晨3時也有34度。

巴黎家戶裝設冷氣並不普遍，即便部分商場、餐廳或大眾運輸工具配備空調，冷度也往往不明顯。

有些餐廳或咖啡館未裝設冷氣，於是在風扇前放置一盆冰塊，並頻頻在地上灑水，期望帶來些許降溫效果。在最熱的下午時分，巴黎街頭行人稀疏，大型商場則人潮熱絡，雖然冷氣不強，但至少比在室外曝曬來得安全，意外在平日為業者帶來生意。

在熱浪下，巴黎市多座公園特別24小時開放，供居民納涼、遛狗。

為了夜晚好眠，法國人各出奇招，例如把床墊搬到地下室去睡，甚至把浸濕的床單掛在窗口試圖阻擋熱氣，但床單很快就晾乾，只能等到清晨5時左右，氣溫略降2、3度才睡得著。

法國新聞台（franceinfo）報導，醫師建議在上床睡覺之前洗個微涼的澡，但不要太冷，以免心率加速反而導致體溫升高；晚餐應清淡，不含太多碳水化合物，最好冷食，也可提早吃晚餐，因為消化活動也會提高體溫。

巴黎 法國 熱浪

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