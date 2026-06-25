日本危險駕駛罪增量化標準 導入明確超速數值…預計7月上路

日本眾議院全體會議今天表決通過「汽車駕駛致死傷處罰法」修正案，針對危險駕駛致死傷罪首次導入明確數值標準，未來超速或酒駕達到法定門檻的情況下造成死傷事故，原則上一致適用危險駕駛致死傷罪，最高可處20年有期徒刑，新法預計7月上路。

朝日新聞報導，危險駕駛致死傷最高刑度20年，比一般的過失駕駛致死傷最高7年更重，然而過去由於認定標準較為模糊，不少輿論認為，部分明顯危險的駕駛行為最終僅以過失駕駛致死傷罪處理，引發批評。此次修法導入數值標準，就是希望適用範圍更加明確。

根據修正內容，超速部分將以具體數值作為認定依據。若道路最高速限為時速60公里以下，駕駛人超速達50公里以上並造成死傷事故，即可能構成危險駕駛。例如道路限速30公里，開到80公里以上。限速50公里，開到100公里以上。

若道路速限超過時速60公里，則以超速60公里以上為標準。例如限速80公里，開到140公里以上。

此外，日本政府將自今年9月起把住宅區及居民日常使用的生活道路最高速限，由時速60公里調降至30公里。屆時若在生活道路以時速80公里以上行駛並肇事，將可能被認定為危險駕駛。

修法也保留彈性認定空間。法務省表示，即使超速幅度低於修正後的法定標準，如果超速發生於大量學童放學期間，或是路面結冰等高風險環境下，仍可能被認定為「難以迴避重大交通危險的高速度駕駛」，適用危險駕駛罪責。

在酒駕方面，新法增列呼氣酒精濃度每公升0.5毫克以上的量化標準。這大約相當於體重60公斤男性，或體重50公斤女性，飲用大瓶啤酒2瓶，或日本酒2至3合（約360至540毫升）。

值得注意的是，修正案也將故意甩尾、飄移或翹孤輪等危險特技駕駛行為納入處罰範圍。若因此造成他人死傷，未來同樣可能構成危險駕駛致死傷罪。

此外，眾院也通過「道路交通法」相關修正案，將呼氣酒精濃度每公升0.5毫克以上，正式納入酒醉駕駛的法定認定標準。

2項修正法案預計將於近日公布，並在公布滿20天後正式生效。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康