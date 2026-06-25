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日本東北規模4.7地震 青森縣最大震度4「有明顯搖晃」
日本東北地區今天晚間8時58分（台北時間7時58分）左右發生規模4.7地震，震央位於岩手縣外海，震源深度約50公里，最大震度4出現在青森縣八戶市，沒有引發海嘯之虞，不過青森、岩手及宮城等地均有明顯搖晃。
根據日本氣象廳，青森縣八戶市觀測到最大震度4；震度3地區包括青森縣三戶町、五戶町、青森南部町、階上町，以及岩手縣盛岡市、二戶市、八幡平市與輕米町。
此外，青森、岩手及宮城縣多個地區觀測到震度2，北海道函館市、秋田縣以及宮城、岩手、青森等地部分地區測得震度1。
氣象廳指出，此次地震沒有引發海嘯的風險，並提醒民眾留意後續地震資訊。
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