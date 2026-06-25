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日本認知症走失者眾多 2025年超過1萬7000人
日本共同社今天從警察廳匯總的數據獲悉，2025年全國警方獲報患有認知症（失智）或疑似認知症的走失者多達1萬7345人，雖然相較2024年減少776人，但數據仍處於高點。
共同社報導，日本警察廳指出，2025年確認所在位置或死亡的1萬6729名認知症走失者中，有139人是透過全球衛星定位系統（GPS）等設備被找到，其中118人於報案受理當天就被發現。
警察廳還呼籲，家屬使用GPS設備能儘快發現親人並加以保護。
其中一件案例顯示，茨城縣一位80多歲男性因家人讓他攜帶GPS設備，掌握到乘坐電車移動情況，報案受理大約2小時後，在距離其家約130公里的神奈川縣一座車站尋獲。
在所有認知症走失者中，報案受理當天被找到的人大部分生命無虞。
警察廳負責人表示，使用GPS設備有助於迅速發現，「希望家屬務必考慮使用」。
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