快訊

NBA／灰狼再豪賭送走里德換回小鮑爾 2020狀元探花雙劍合璧

今大雨狂炸西半部！屏東日累積雨量破600毫米 北部明降雨恐更劇烈

空服員揭航空業暗黑文化！機師駕駛艙偷腥 高空極樂生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

西班牙今年逾170人溺斃 9成禍首為無人看管水域

中央社／ 塔拉戈納25日專電

隨著夏季來臨，西班牙今年溺水死亡人數飆升，截至22日已有174人溺斃，其中9成事故發生在無人看管水域，救援專家呼籲當局加強預防宣導與執法措施，避免更多悲劇發生。

西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，夏天才剛開始，西班牙溺水罹難人數已急遽升高，根據西班牙皇家救生和急救協會（Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo）編製的「國家溺水報告」最新數據，今年截至6月22日為止，已有174人因溺水不幸喪命，光是5月份就有30人死亡。

令人憂心的是，其中兒童溺水死亡人數大幅暴增40%，溺水現已成為兒童「家庭外」意外傷害致死的最主要原因。

專業律師兼救援潛水員布拉斯科（Eduardo Blasco）向西班牙廣播電視公司指出，數據顯示，高達90%的溺水事故都發生在沒有救生員監督的水域。

就在上週末，加泰隆尼亞自治區（Cataluña）塔拉戈納省（Tarragona）海岸發生3名青少年溺斃事件，事發時，他們一行6人在2處海灘之間的岩石區跳水，由於當天水域狀況不平靜，而該水域又位在救生員巡邏範圍之外，因此釀成悲劇。

面對日益嚴重的溺水危機，布拉斯科呼籲西班牙政府應立刻採取行動，展開大規模的預防與宣導活動，同時搭配嚴格的執法措施。

布拉斯科強調，政府宣導戲水安全的規格，應當比照「西班牙交通總局」（DGT）推廣交通安全的力道，將道路安全的觀念複製到水域裡，遵循「凡是在路上不會做的事，在水裡也絕對不要做」的原則。

他舉例說明，如果你服用的藥物會影響駕駛能力，那就不該服藥下水；如果你不會讓孩子獨自過馬路，就不該讓他們獨自游泳。

布拉斯科沉重預測，如果當局未能遏止目前的溺水趨勢，今年西班牙溺水死亡人數恐怕將逼近500人大關。

西班牙

延伸閱讀

西歐熱浪籠罩釀數十人亡 英法創6月最高溫紀錄

熱穹籠罩歐洲多國紅色警戒 高濕度升高熱浪危險程度

法國出現攝氏21.6度最熱夏夜 熱浪來襲40人消暑溺斃

委內瑞拉地震…已知32死、數百人傷 多國慰問允諾援助

相關新聞

被金錢淹沒的孩子！無人通報、隱形於豪宅中的「富裕疏忽」

2016年，英國地方政府機構倫敦市法團（City of London Corporation）委託倫敦大學金匠學院（Goldsmiths）的社工系教授克勞蒂亞．伯納德（Claudia Bernard），進行一項兒少議題研究。克勞蒂亞教授的團隊訪談了英格蘭12個地方行政區、共30位兒少保護工作者，目的是想搞清楚一件事：當社工在介入有錢的家庭時，到底會碰上什麼麻煩？

遭「強迫飲酒」文化摧殘！韓國女消防員墜樓亡 李在明怒斥：最惡劣職場霸淩

韓國光州一名29歲鄭姓女消防員，自2024年8月消防署新任主管上任後，長期飽受職場霸淩與強迫飲酒文化摧殘。任職4年的她，於去年10月墜樓身亡。韓國總統李在明6月23日，在青瓦台開會時怒斥此事，要求政府部門徹查相關行為，並追究濫用職權人士的責任。

歐洲熱浪奪命！英國婦露營猝死、3歲童反鎖車內亡 西班牙3天已212死

席捲歐洲的極端熱浪持續升溫，法國、西班牙、義大利、德國等國接連傳出高溫死亡事故。一名英國女子在法國露營區突然倒地身亡，巴黎郊區則有一名3歲男童被發現陳屍車內，歐洲各地死亡人數還在持續攀升。

日本東北規模4.7地震 青森縣最大震度4「有明顯搖晃」

日本東北地區今天晚間8時58分（台北時間7時58分）左右發生規模4.7地震，震央位於岩手縣外海，震源深度約50公里，最大...

日本認知症走失者眾多 2025年超過1萬7000人

日本共同社今天從警察廳匯總的數據獲悉，2025年全國警方獲報患有認知症（失智）或疑似認知症的走失者多達1萬7345人，雖...

研究指每小時走路5分鐘能抵消久坐傷害 還提升心情與工作效率

長時間久坐被認為是現代人的健康殺手，幸好一項最新研究發現，只要稍微改變一下習慣，就能降低久坐帶來的危害，還能改善情緒、減少疲勞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。