西班牙今年逾170人溺斃 9成禍首為無人看管水域

隨著夏季來臨，西班牙今年溺水死亡人數飆升，截至22日已有174人溺斃，其中9成事故發生在無人看管水域，救援專家呼籲當局加強預防宣導與執法措施，避免更多悲劇發生。

西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，夏天才剛開始，西班牙溺水罹難人數已急遽升高，根據西班牙皇家救生和急救協會（Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo）編製的「國家溺水報告」最新數據，今年截至6月22日為止，已有174人因溺水不幸喪命，光是5月份就有30人死亡。

令人憂心的是，其中兒童溺水死亡人數大幅暴增40%，溺水現已成為兒童「家庭外」意外傷害致死的最主要原因。

專業律師兼救援潛水員布拉斯科（Eduardo Blasco）向西班牙廣播電視公司指出，數據顯示，高達90%的溺水事故都發生在沒有救生員監督的水域。

就在上週末，加泰隆尼亞自治區（Cataluña）塔拉戈納省（Tarragona）海岸發生3名青少年溺斃事件，事發時，他們一行6人在2處海灘之間的岩石區跳水，由於當天水域狀況不平靜，而該水域又位在救生員巡邏範圍之外，因此釀成悲劇。

面對日益嚴重的溺水危機，布拉斯科呼籲西班牙政府應立刻採取行動，展開大規模的預防與宣導活動，同時搭配嚴格的執法措施。

布拉斯科強調，政府宣導戲水安全的規格，應當比照「西班牙交通總局」（DGT）推廣交通安全的力道，將道路安全的觀念複製到水域裡，遵循「凡是在路上不會做的事，在水裡也絕對不要做」的原則。

他舉例說明，如果你服用的藥物會影響駕駛能力，那就不該服藥下水；如果你不會讓孩子獨自過馬路，就不該讓他們獨自游泳。

布拉斯科沉重預測，如果當局未能遏止目前的溺水趨勢，今年西班牙溺水死亡人數恐怕將逼近500人大關。