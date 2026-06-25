熱浪席捲全球！西班牙數百人因高溫喪命 英國迎史上最熱6月

科學家指出，反覆出現的熱浪是全球暖化的明確跡象，並警告未來熱浪將變得更加頻繁、持續時間更長、強度也更高。

以下是法新社整理歐洲熱浪造成影響的最新發展：

● 法國關閉核子反應爐

法國電力集團（EDF）表示，由於河水溫度過高，無法有效為電廠進行冷卻，又有兩座核反應爐被關閉，以因應極端高溫，使關閉總數達到3座。

瑞士當局也表示，目前已降低了貝茲諾（Beznau）核電廠的運轉負載，若高溫持續不退，將會關閉反應爐，並指出，用於冷卻的河水目前溫度過高。

● 法國再傳兒童熱死悲劇

警方消息人士表示，一名3歲幼童在巴黎地區被發現陳屍於車內，這已是本週極端高溫肆虐下，類似情況中第3名死亡的兒童。

該名消息人士透露，父母是在「家門外的汽車裡」發現這名男童。民防部門則證實，這起死亡慘劇發生在巴黎近郊。

● 西班牙數百人因高溫喪生

根據MoMo全國死亡率監測系統的估計，西班牙從21日至24日期間發生的212起死亡案例可能與熱浪有關。MoMo系統負責每日彙整死亡統計數據，並與歷史紀錄進行比較。

● 破億人口面臨攝氏35度以上高溫

根據法新社計算，歐洲至少有1億100萬人預計將在25日遭遇超過攝氏35度的高溫，其中包括法國的5000萬人以及德國的1800萬人。

● 聯合國譴責化石燃料污染

聯合國氣候事務負責人斯帝爾（Simon Stiell）表示，這波熱浪是「化石燃料污染持續讓地球升溫所付出的最新代價」。

斯帝爾在聲明中指出：「除非人類停止燃燒大量的煤炭、石油和天然氣，否則極端高溫只會持續惡化。」

● 法國將開始調降高溫警報

法國氣象局表示，法國自25日晚間起，將陸續解除紅色高溫警報。

該機構還說：「在25日晚間雷雨天氣過後，大西洋沿岸地區的氣溫預計在26日開始逐步下降。」

● 巴黎市長警告死亡人數上升

巴黎市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）表示，受到熱浪影響，巴黎「死亡人數增加」，但他並未透露具體數字。

他向當地電視台表示，「幾乎所有指標都處於危急狀態」，包括緊急醫療服務來電、消防隊的報案電話、急診室收治人數以及死亡人數。

● 法國再添3起「疑似」熱死案例

法國北部加萊省（Pas-de-Calais）地方當局表示，該地區有3起死亡案例，「很可能」與這場熱浪有關。

當中包括一名在戶外工作時死亡的高齡男子，以及兩名在室內死亡、且本身患有「其他疾病」的人。

● 布魯塞爾抗議行動

約有20名抗議人士今天闖入布魯塞爾一座公園內的水池，抗議比利時首都缺乏規劃完善的戶外游泳區，並稱在熱浪期間卻無相關設施，根本不合情理。

● 英國迎來史上最熱6月

英國今天記錄到史上最高的6月氣溫，英格蘭南部氣溫攀升至攝氏36.1度，打破1976年創下的攝氏35.6度紀錄。

這也是英國連續第2個月打破歷史高溫紀錄。科學家警告，氣候變遷正使熱浪等極端天氣事件變得更加頻繁且更為強烈。