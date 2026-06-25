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歐洲熱浪奪命！英國婦露營猝死、3歲童反鎖車內亡 西班牙3天已212死

聯合新聞網／ 綜合報導
西歐因「歐米茄阻塞」陷入高溫，民眾紛紛想辦法降溫。示意圖／ingimage
西歐因「歐米茄阻塞」陷入高溫，民眾紛紛想辦法降溫。示意圖／ingimage

席捲歐洲的極端熱浪持續升溫，法國、西班牙、義大利、德國等國接連傳出高溫死亡事故。一名英國女子在法國露營區突然倒地身亡，巴黎郊區則有一名3歲男童被發現陳屍車內，歐洲各地死亡人數還在持續攀升。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，歐洲各地遭熱浪襲擊，法國西南部皮索斯（Pissos）氣溫一度突破44°C，首都巴黎也飆上41°C。法國氣象單位表示，週三全國平均氣溫達30°C，創下1947年有紀錄以來最高紀錄。

位於法國西部海岸城鎮拉尚布勒濱海（La Tranche-sur-Mer），一名年長英國婦人在露營區突然昏倒後死亡。當天巴黎郊區也發生悲劇，一名3歲男童被父母發現陳屍自家門外的車內。

報導指出，男童當天因疲倦提早上床休息，約45分鐘後父母發現他不見蹤影，最終在車內找到他時已失去生命跡象。警方研判男童可能自行進入車內後反鎖，但究竟如何進入車內仍有待調查。

這是法國本週第三起兒童因高溫死亡事件。稍早在法國南部卡龐特拉（Carpentras），兩名分別4歲與2歲的兄弟被留在車內，當時氣溫高達40°C，等到母親發現時兩人已失去意識，急救無效身亡。

專家指出，這波熱浪是因「歐米茄阻塞」（Omega Block）而形成。這種氣候現象就像一個大型的熱風罩，將熱空氣鎖在西歐上空，使氣溫比正常值高出約18°C。

西班牙受災同樣嚴重。官方死亡監測系統估計，自週日至週三短短3天內，已有212人死於與高溫相關的原因。法國衛生部則表示，巴黎過去24小時內出現25起與高溫有關的心臟驟停事件。

極端高溫也衝擊基礎設施。法國因冷卻用水不足，已有3座核反應爐暫停運作；法國與西班牙多處森林爆發野火，數百名消防員投入滅火行動。

目前法國、義大利與西班牙超過1億人收到高溫警報，巴黎的艾菲爾鐵塔與羅浮宮等知名景點也被迫縮短開放時間。專家呼籲民眾避免長時間曝曬，並提高對兒童、高齡者及戶外活動安全的警覺。

熱浪 歐洲 高溫

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