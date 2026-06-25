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熱浪襲擊…吹不吹冷氣「不只是環保問題」

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
「蜘蛛人」新片25日在倫敦宣傳，當地氣溫實在太高，一名身穿蜘蛛人戲服的粉絲忍不住拿出可攜式電扇來消暑。 法新社
「蜘蛛人」新片25日在倫敦宣傳，當地氣溫實在太高，一名身穿蜘蛛人戲服的粉絲忍不住拿出可攜式電扇來消暑。 法新社

西歐正遭遇熱浪襲擊，從英國到法國各地紛紛創下史上最高溫的6月，截止目前已造成數十人死亡，法國部分地區也傳出數十萬隻家禽因高溫死亡。氣象預報顯示，如此極端高溫情況恐將持續至本周末。

隨著氣溫飆升，關於「la clim」（空調）的辯論也再次於法國爆發，而且愈來愈多長期反對空調的人似乎也開始承認，空調勢必將成為該國因應地球暖化的一部分。

從奢侈品變為必需品

綠黨承認，如今某種程度的空調使用或已不可避免；生態主義者黨領袖Marie Tondelier也打破某種禁忌，表示學校和醫院將需要配備空調，「有些場所現在已經無法沒有空調。」

空調在法國的普及率偏低，醫院和學校很少設有空調，僅約25%的家庭配備冷氣設備，冷氣企業維修工會Synasav的數據更指出，真正加裝固定式冷氣的家戶僅4%。相較之下，西班牙和義大利半數家庭有冷氣，而在美國和日本則達到90%。

歷史上許多歐洲國家，尤其是北部地區，對冷氣的需求並不高。熱浪早已存在，但很少像現在這樣持續高溫不退。

國際能源總署（IEA）能源效率和包容性轉型辦公室主任莫瑟韋告訴CNN，「在歐洲…我們根本沒有空調的傳統…直到最近空調都不是一項主要需求」。

空調在該區向來被視為奢侈品而非必需品，尤其因為安裝和運作成本可能很高。許多歐洲國家的能源成本高於美國，而收入往往較低。

此外，歐洲大陸的建築往往比較老舊，早在空調技術普及前就已完成。例如在英國，六分之一的房屋建於1900年以前，當時的設計完全不考量空調的問題。而相關建築法規是無法安裝冷氣的另一大原因，例如巴黎有些歷史悠久或有特殊意義的建築被列管，不能隨意整修。英國空調業者薩爾蒙也說，英國當局經常會以室外冷凝器的外觀為由，拒絕安裝空調的申請，尤其是在保護區或列入清單的建築物。

一般法國民眾經常提到的原因，則是認為冷氣會造成喉嚨痛等毛病，對身體不好，對地球生態也不好，擔心若大家都安裝冷氣，會讓外部變得更熱，造成「惡性循環」。

歐洲天氣很熱，亞洲冷氣銷售更熱

然而，隨著氣溫直線上升，歐洲民眾也開始搶購空調設備，凸顯當地消費者行為的轉變，從南韓的三星電子、到中國的美的、日本的三菱電機等亞洲製造商，則是最大受惠者。

三星電子在發給路透的聲明中表示，「隨著從6月起氣溫料將進一步攀升，預估在旺季期間需求將持續走高」，該公司在義大利、西班牙和法國等主要市場，今年上半年銷售額出現兩位數成長。

LG電子則表示，除了滿足南韓本地的需求，全球市場的需求也非常龐大，旗下位於南韓的一家工廠的空調生產線，自4月以來一直是全速運轉。

中國美的集團也有類似情況也類似，其PortaSplit移動式分體空調需求激增，訂單量之大甚至導致二手價格超過了新機售價。     

該公司5月在德國電商通路的銷售額，比去年同期增長約37%，而西班牙和法國的出貨量更激增108%。

日本三菱電機表示，該公司同樣看到來自歐洲的空調需求激增。

世界氣象組織（WMO）指出，歐洲暖化的速度是全球平均的兩倍多。

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