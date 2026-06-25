副業天花板？他靠後院「神祕印鈔機」爽賺7位數 連Disney+都找上門

當不少人還在為房貸、租金和生活開銷精打細算時，美國洛杉磯卻有一群居民悄悄找到一條意想不到的財路。他們利用原本閒置的自家資產，在炎炎夏日吸引源源不絕的消費者上門，部分人甚至靠這項副業創造出堪比高薪工作的收入。一些熱門地點不只在社群媒體爆紅，還登上電視節目與串流平台推薦名單，累積收益突破數十萬美元，意外掀起討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項讓不少洛杉磯居民荷包大進補的副業，其實就是將自家泳池透過共享平台按小時出租。類似Swimply的平台讓屋主自行設定價格，通常每小時收費約50至150美元（約新台幣1,592至4,776元）以上，並透過App完成預約與付款流程。有些屋主還額外提供躺椅、烤肉設備、主題佈置，甚至寵物友善空間提高吸引力，平台則協助處理金流及部分保險事務，讓整個出租流程更加便利。

在眾多案例中，幾座洛杉磯泳池已成為當地知名「吸金景點」。位於好萊塢山、曾登上電視節目的「橙色泳池」，累計收入超過26萬美元（約新台幣827.7萬元）；主打山景與度假氛圍的「Dino's Hollywood Hills Oasis」進帳超過27萬美元（約新台幣859.5萬元）；而以露天電影與夏令營風格打造、甚至獲Disney+推薦的主題泳池，更以近30萬美元（約新台幣955萬元）收入位居前列。這些數字意味著，部分屋主光靠後院設施，就能創造七位數年收入。

不過，這並不代表每座泳池都能變成印鈔機。平台上的成功案例往往具備地段優勢、完善維護、專業攝影照片與大量好評等條件。專家指出，泳池共享本質上仍是一門需要經營的生意，除了行銷與客服外，維持設施品質同樣重要。平台也允許獲得房東書面同意的租客參與出租，但仍需經過額外授權與身分確認程序。

這股熱潮其實並非近年才出現。早在數年前CNBC便曾報導，有些泳池經營者單靠一個夏天的收入，就超過自己的正職薪水，不過也有實際參與者提醒外界別只看到高收益的一面。來自奧勒岡州的泳池屋主吉姆・巴坦曾分享，泳池雖然能帶來可觀收入，但水質管理、設備保養與日常巡檢都相當耗時。他坦言自己幾乎每天都要多次檢查泳池狀況，否則很難維持良好評價。

隨著共享經濟持續擴張，相關爭議也逐漸浮上檯面。有網友質疑，住宅頻繁出租給陌生人使用，是否已經偏離原本的住宅用途，甚至涉及分區法規問題。一些人認為，這種模式可能帶來交通、人流與噪音困擾，「如果我是鄰居，我一定會投訴」的聲音在網路上並不少見。儘管如此，在洛杉磯幾乎全年適合戶外活動的氣候條件下，市場對私人泳池空間的需求仍然強勁，讓不少屋主將後院視為房產中最具獲利潛力的一部分。