雙颱北上、鋒面夾擊 日本氣象廳：太平洋側防暴雨

日本氣象廳今天預估，由於鋒面目前滯留日本太平洋側，預計大雨範圍將持續擴大並一路影響至27日左右，加上路徑北上的「米克拉」與「無花果」雙颱逼近，降雨量恐進一步攀升。

共同社報導，今天受到梅雨鋒面與低氣壓影響，以西日本為中心的地區皆降下大雨。鋒面目前停滯在西日本至東日本的太平洋側，預計大雨範圍將持續擴大並一路影響至27日左右。

日本氣象廳指出，九州至關東的太平洋側地區皆有降下大雨風險，呼籲民眾對土石流、坍方以及河水暴漲保持高度警戒。

根據日本總務省消防廳統計，截至今天下午2時，對於山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分等6縣發布的大雨避難指示，影響人數總計達77萬4778人；先前對鹿兒島縣發布的避難指示則已經解除。

空中交通也受到衝擊，沖繩縣內起降的航班已接連停飛。

氣象廳提及，預計於27日左右減弱為熱帶低氣壓的「無花果」颱風，其輸送的暖濕空氣將導致鋒面更趨活躍。而「米克拉」颱風將於26日挾暴風圈帶來強風豪雨，並極為接近西南諸島，隨後在27日逼近九州至關東一帶。

在鋒面與颱風的雙重雨帶影響下，預估日本各地將迎來長時間強降雨。

氣象廳提醒，西南諸島在26日前須留意強風暴雨，西日本則要嚴防大雨引發土石流災情。到了27日，東日本太平洋側地區除要防範土石流，也須警惕低窪地區淹水與河流氾濫。