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不及陸、港名校 QS世界大學台灣排名落後…為何能培育一流工程師？

經濟日報／ 國際中心
最新的QS世界大學排名在18日出爐，台大排名63名。本報系資料照
最新的QS世界大學排名在18日出爐，台大排名63名。本報系資料照

最新的QS世界大學排名在18日出爐，台大排名63名，不及中國、香港新加坡名校。那麼台灣為何能培育出一流工程師？專家認為，台灣的大學重視產學攜手、數理教育扎實，聯考制度也造就出高度自律的人才。

BBC報導，分析指出，QS重視高引用率的前瞻性研究與高度國際化指標，這對亞洲金融中心城市香港、新加坡較為有利，這兩地英語化程度高、積極全球招生、吸引頂尖師資。

台灣的大學多以培養本土人才與產業應用為主，理工教育訓練扎實，這些並非QS的計分關鍵。台灣的教育模式注重數理，考試制度培養出具備忍耐力又自律的人才。

據台灣勞動部2025年統計，科技業（含半導體）每月平均加班時數達 22-28小時，遠高於全台平均工時。世界經濟論壇（WEF）報告也指出，台灣在「勞動者適應高壓環境」指標上，排名亞洲前段，工程師在長時間專注度與細節處理能力上表現突出。

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