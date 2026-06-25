快訊

委內瑞拉雙強震撼動大樓！多棟建築倒塌 民眾憶驚魂：餘震像沒有盡頭

黃國昌赴北檢開庭 證實為養狗仔、偷拍政敵案出庭

下班注意！北部4縣市大雷雨轟到20點 19縣市豪雨下到明天上午

聽新聞
0:00 / 0:00

日本高齡路考失靈？合格者事故率為免考同齡者2.8倍 駕駛技術差也能換照

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本警察廳調查指出，曾有違規紀錄，並在換照時被要求接受「駕駛技能檢查（路考）」的75歲以上高齡駕駛，在通過檢查後的兩年內，事故發生率是同齡中免檢測者的2.8倍。高齡駕駛示意圖。圖／AI生成
日本警察廳調查指出，曾有違規紀錄，並在換照時被要求接受「駕駛技能檢查（路考）」的75歲以上高齡駕駛，在通過檢查後的兩年內，事故發生率是同齡中免檢測者的2.8倍。高齡駕駛示意圖。圖／AI生成

日本警察廳調查指出，曾有違規紀錄，並在換照時被要求接受「駕駛技能檢查（路考）」的75歲以上高齡駕駛，在通過檢查後的兩年內，事故發生率是同齡中免檢測者的2.8倍。

日本共同社與日本時事通信社報導，日本針對3年內有特定違規紀錄，像是闖紅燈、違規變換車道、超速、十字路口違規轉彎、妨礙行人穿越馬路、駕駛時使用手機，且75歲以上的駕駛，在換發駕照時依法必須接受「實地駕駛技能檢查」。

而日本警察廳今天公布調查結果指出，這項考試的合格者隨後兩年內發生交通事故的件數，是同世代中不需受檢者的2.8倍。

報導指出，這項結果凸顯即使是駕駛技術較差的人，也能通過考試並成功換照的現狀。對此，警察廳認為，這代表該考試可能未能充分發揮篩選功能，因此已著手開始檢討考試內容。

目前警察廳已成立專家學者討論會，以修改「道路交通法施行規則」為前提來討論修正方向，預計最快將於8月彙整出報告書。

「實地駕駛技能檢查」制度於2022年上路，主要是為了評估高齡駕駛身體機能衰退等狀況，以防範事故發生。實施對象為在駕照換發前3年內，曾有闖紅燈、超速等16種類型違規紀錄的高齡駕駛。

這項考試採取實際道路駕駛測試，以扣分方式檢視駕駛人是否遵守標誌與號誌行駛，以及方向盤和煞車的操作，若未通過則無法換發駕照。每年約有不到1成的換照者符合受檢資格，2025年共有15萬6513人接受考試，合格率達93%。

警察廳對2023年5月15日至8月31日期間通過高齡路考的5270位合格者，以及無特定違規紀錄、僅接受一般高齡者講習的8233位75歲以上長者，進行考後及講習後的追蹤調查。

結果顯示，若以每10萬人計算事故件數，高齡路考合格者的事故率，約為講習受訓者的2.8倍。如果僅限75歲至79歲族群，差距更達約4.5倍。此外，在違規件數方面也有約2倍的落差。

此外，2025年每10萬名駕駛中的致死事故件數中，75歲以上駕駛約為75歲以下的2倍。其中，75歲以上駕駛「誤將油門當煞車踩」的肇事原因最為顯著。

駕照 警察 日本

延伸閱讀

高齡駕駛急換照塞爆！台南議會要求37區完成一站式服務

毒駕頻傳！耗資250億反毒卻毒品滿街跑 立委酸：世界之光被打耳光

周勝考前妻幫兒拉票遭公車撞斃 檢警相驗確認創傷性休克亡

幫兒拉票 議員周勝考前妻遭公車撞死

相關新聞

被金錢淹沒的孩子！無人通報、隱形於豪宅中的「富裕疏忽」

2016年，英國地方政府機構倫敦市法團（City of London Corporation）委託倫敦大學金匠學院（Goldsmiths）的社工系教授克勞蒂亞．伯納德（Claudia Bernard），進行一項兒少議題研究。克勞蒂亞教授的團隊訪談了英格蘭12個地方行政區、共30位兒少保護工作者，目的是想搞清楚一件事：當社工在介入有錢的家庭時，到底會碰上什麼麻煩？

遭「強迫飲酒」文化摧殘！韓國女消防員墜樓亡 李在明怒斥：最惡劣職場霸淩

韓國光州一名29歲鄭姓女消防員，自2024年8月消防署新任主管上任後，長期飽受職場霸淩與強迫飲酒文化摧殘。任職4年的她，於去年10月墜樓身亡。韓國總統李在明6月23日，在青瓦台開會時怒斥此事，要求政府部門徹查相關行為，並追究濫用職權人士的責任。

台灣大學排名落後 為何有一流工程師？

最新的QS世界大學排名在18日出爐，台大排名63名，不及中國、香港、新加坡名校。那麼台灣為何能培育出一流工程師？專家認為，台灣的大學重視產學攜手、數理教育扎實，聯考制度也造就出高度自律的人才。

日本高齡路考失靈 合格者事故率為免考同齡者2.8倍

日本警察廳調查指出，曾有違規紀錄，並在換照時被要求接受「駕駛技能檢查（路考）」的75歲以上高齡駕駛，在通過檢查後的兩年內...

西歐熱浪籠罩釀數十人亡 英法創6月最高溫紀錄

西歐正遭遇熱浪襲擊，已造成數十人死亡，並且供電受到影響，學校停課、景點地標也關閉。氣象預報員警告，極端高溫恐將持續至本週...

岩石樣本發現碳分子 火星曾有古代微生物

火星上可能發現古代微生物！NASA毅力號火星探測器近期在一處古代河床中，偵測到含有複雜有機碳分子的關鍵證據，而其分佈與形態與地球上的微生物遺跡極為相似。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。