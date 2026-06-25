日本高齡路考失靈？合格者事故率為免考同齡者2.8倍 駕駛技術差也能換照

日本警察廳調查指出，曾有違規紀錄，並在換照時被要求接受「駕駛技能檢查（路考）」的75歲以上高齡駕駛，在通過檢查後的兩年內，事故發生率是同齡中免檢測者的2.8倍。

日本共同社與日本時事通信社報導，日本針對3年內有特定違規紀錄，像是闖紅燈、違規變換車道、超速、十字路口違規轉彎、妨礙行人穿越馬路、駕駛時使用手機，且75歲以上的駕駛，在換發駕照時依法必須接受「實地駕駛技能檢查」。

而日本警察廳今天公布調查結果指出，這項考試的合格者隨後兩年內發生交通事故的件數，是同世代中不需受檢者的2.8倍。

報導指出，這項結果凸顯即使是駕駛技術較差的人，也能通過考試並成功換照的現狀。對此，警察廳認為，這代表該考試可能未能充分發揮篩選功能，因此已著手開始檢討考試內容。

目前警察廳已成立專家學者討論會，以修改「道路交通法施行規則」為前提來討論修正方向，預計最快將於8月彙整出報告書。

「實地駕駛技能檢查」制度於2022年上路，主要是為了評估高齡駕駛身體機能衰退等狀況，以防範事故發生。實施對象為在駕照換發前3年內，曾有闖紅燈、超速等16種類型違規紀錄的高齡駕駛。

這項考試採取實際道路駕駛測試，以扣分方式檢視駕駛人是否遵守標誌與號誌行駛，以及方向盤和煞車的操作，若未通過則無法換發駕照。每年約有不到1成的換照者符合受檢資格，2025年共有15萬6513人接受考試，合格率達93%。

警察廳對2023年5月15日至8月31日期間通過高齡路考的5270位合格者，以及無特定違規紀錄、僅接受一般高齡者講習的8233位75歲以上長者，進行考後及講習後的追蹤調查。

結果顯示，若以每10萬人計算事故件數，高齡路考合格者的事故率，約為講習受訓者的2.8倍。如果僅限75歲至79歲族群，差距更達約4.5倍。此外，在違規件數方面也有約2倍的落差。

此外，2025年每10萬名駕駛中的致死事故件數中，75歲以上駕駛約為75歲以下的2倍。其中，75歲以上駕駛「誤將油門當煞車踩」的肇事原因最為顯著。