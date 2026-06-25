頻頻被諷叛徒、走狗…日本隊的大陸球迷穿上藍色球衣——盼用足球「打破隔閡」

周日下午，上海的一家體育酒吧裡，數十位身穿藍色球衣的中國球迷緊盯著大屏幕上日本隊的每一個動作。他們對日本隊的喜愛帶有強烈的個人色彩，與政治糾葛無關。

一位僅透露自己姓範的組織者表示：「我們這一代——90後，多數人是看著日本動漫長大的，包括足球小將」。

「更重要的是，既然我們都是亞洲國家，你可以說日本現在代表著亞洲足球的自豪和光榮。」

中國僅參加過一屆世界杯，那是2002年，不過三場全輸並且無一進球。

中國隊在國際足聯的排名中列91位，日本則列第16位，為亞洲球隊之首。

符金宇（Fu Jinyu）是多年的日本球迷，曾寫過一本關於日本足球的書。他說，日本有現代化的足球生態系統，對青少年的發展以及球迷文化非常支持。日本隊如今的競爭力達到歐洲水平。

相比之下，「中國隊還在掙扎…不知道正確的道路是什麼。」

這個球迷團體的另一名成員賈斯珀．孫（Jasper Sun）說：「中國足球…越來越封閉，不像過去那麼開放了。」

相對開放

問及，他們是否受到過其他中國人的敵視，範先生和孫先生都聳聳肩。「肯定有那樣的人，但我個人不會花那麼多精力給那種事情」，範先生說道。

孫先生說，他能理解其它地區的人可能比較擔心，但上海「相對思想開放、包容。」

他說，2024年他去廈門看日本隊對陣中國隊的比賽，沒遇到問題。「老實說，沒什麼衝突，我們當時是一起坐大巴的。」

不過，網上的情況可能有所不同。來自中國東部地區的艾吉．楊（Aki Yang）在社交媒體上運作著一個日本球隊的粉絲專頁。加入粉絲專頁的人越來越多，但謾罵聲也增加了。「有些人說，你是什麼叛徒、走狗？」

友誼的橋梁

特別是日本首相高市早苗「台灣有事」的言論後，中日緊張關係加劇。

範先生說：「我覺得，越是現在關系緊張，我們這樣的人越有必要站起來。」

「我的終極理想，也是我最大的夢想，是幫助我們兩國之間建立友誼的橋梁。」

而對艾吉．楊來說，儘管有謾罵聲，她仍相信足球能「打破隔閡」。

「當今世界這麼動蕩，足球可以把政治身份、國籍放在一邊，而單純是一種快樂的源頭。」

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