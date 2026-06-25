岩石樣本發現碳分子 火星曾有古代微生物

火星上可能發現古代微生物！NASA毅力號火星探測器近期在一處古代河床中，偵測到含有複雜有機碳分子的關鍵證據，而其分佈與形態與地球上的微生物遺跡極為相似。專家指出，這項發現不僅強化火星具備宜居環境的觀點，也暗示有機物質在數十億年前可能遍布火星各地。

火星上見有機碳分子

《衛報》報導，美國太空總署毅力號探測器在火星的一處古代河床中，發現了有機碳分子的岩石樣本，其可能源於古代微生物或由隕石撞擊所產生。科學家指出，這類物質出現在曾具備宜居條件的區域，並證明了火星在數十億年前可能廣泛存在有機生命基石。

雖然目前探測器的儀器尚無法確認這些碳分子是否由生命體創造，但這項發現為尋找外星生命提供極重要的線索。研究團隊強調，若要徹底解開這些岩石是否包含生物標記的謎團，仍需等待未來的太空任務將樣本帶回地球實驗室進行精密檢測。

尋找火星生命線索

《太空報》指出，雖然這些碳分子也可能透過非生物的地理過程形成，但其特徵與地球沈積物中生命留下的跡象極為相似。對此，毅力號的任務目標是篩選出具備潛力的樣本，以便未來送回地球進行更嚴密的實驗室檢測，最終確認火星是否曾有生命。

此外，毅力號也發現一塊名為「切亞瓦瀑布」的岩石，其擁有獨特的豹斑並可在高溫或極酸性溫度下形成，而這項標記也可能間接證實生命曾經存在。

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