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遭「強迫飲酒」文化摧殘！韓國女消防員墜樓亡 李在明怒斥：最惡劣職場霸淩

香港01／ 撰文：林嘉敏
南韓總統李在明。(美聯社)
南韓總統李在明。(美聯社)

韓國光州一名29歲鄭姓女消防員，自2024年8月消防署新任主管上任後，長期飽受職場霸淩與強迫飲酒文化摧殘。任職4年的她，於去年10月墜樓身亡。韓國總統李在明6月23日，在青瓦台開會時怒斥此事，要求政府部門徹查相關行為，並追究濫用職權人士的責任。

據鄭女士未婚夫提供的聊天記錄顯示，鄭女士曾抱怨一到聚餐地點就連喝4杯酒，長官還要求她單獨陪同去卡拉OK。未婚夫表示，鄭女士完全不能喝酒，每次聚會後皆嚴重不適，惟因畏懼遭刁難和孤立被迫配合。

事後光州消防本部刻意隱瞞真相，將死因歸咎為與未婚夫的感情問題，家屬與工會數月間請求調查皆遭漠視，直至今年5月陳情後事件才得以重啟調查。

經國務調整室調查證實，強迫飲酒、職場霸淩、隱瞞案情等指控全數屬實。李在明痛批這是「最惡劣的職場霸淩」，怒斥相關單位的謊言，是對家屬與逝者伴侶造成二次傷害，直言主管將基層人員當作玩樂工具，並斥責公共部門默許惡劣酒桌文化的荒謬現象。

李在明下令，各部會與公營機構全面清查組織陋習，杜絕強迫飲酒、權力霸淩與性別歧視，防止悲劇重演。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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文章授權轉載自《香港01》

李在明 韓國 消防員 職場霸凌

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