鄧卜君、劉文瑄跨界對藝 雙個展登馬德里皇家植物園

台灣歷來在西班牙規模最大的視覺藝術專展「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」24日開展，帶來台灣藝術家鄧卜君及劉文瑄多件作品，與「馬德里皇家植物園」展開跨文化藝術對話。

在文化部支持下，駐西班牙代表處文化組與馬德里皇家植物園（Real Jardín Botánico-CSIC）聯手舉辦「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」，帶來當代水墨藝術家鄧卜君及多媒材視覺藝術家劉文瑄的雙人個展，由獨立策展人杜綺文協助規劃，在維拉紐瓦（PabellónVillanueva）北翼與南翼2個展廳展出。

針對「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」以雙個展形式呈現2位跨越世代、媒材與風格各異的藝術家作品，杜綺文在展覽開幕式告訴中央社，其實2位藝術家不論主題和素材，都在與「自然」對話，但在規劃展間時，有針對兩者風格做出區隔。

杜綺文指出，鄧卜君的展間走古典優雅路線，以表現其作品之卓然大氣；劉文瑄的展間刻意以較不工整的方式呈現作品，以營造視覺上活潑的節奏感。

鄧卜君生於1957年，是台灣極具代表性的當代水墨藝術家，以獨樹一格的「搓筆皴」筆墨技法與創新水墨語彙著稱，精研西方現代、當代藝術流派的技法與觀念，在傳統水墨基礎上加入西方多點透視與超現實構圖，打破傳統水墨畫界限，以超乎現實之境，成就迷幻的當代山水意境。

鄧卜君接受中央社訪問時提到，雖然他已69歲，但由於他的繪畫生涯在53歲才真正啟動，實際畫齡只有16年，且他在創作上一直致力於升級變異，因此和青年藝術家劉文瑄一起舉辦雙個展應該「一點違和感都沒有」。

鄧卜君表示，雖然這回無緣赴會，但他一向非常欣賞畢卡索、達利、米羅這3位西班牙藝術家，尤其特別喜歡米羅的作品，「希望我們的作品，可以在偉大的藝術國都西班牙發光發熱，有所影響、有所啟發」。

劉文瑄生於1980年，創作形式與媒材多元，包括早期的紙雕實驗作品，以水墨融合鉛筆塗畫、織品與裝裱工藝的「水墨對畫」系列，以及結合繪畫、攝影與地景的「之間」系列等，專注在日常平凡中挖掘抽象詩意，藉感官、記憶與自然的連結，呈現個人生命哲思。

親臨展會的劉文瑄告訴中央社，她特地研究了馬德里的歷史，發現馬德里因為政治地緣關係被定為首都，雖有保守氣息但又想要前衛革新，她認為本次雙個展有傳統、也有當代元素，非常適合馬德里的都市氛圍。

劉文瑄表示，以往都在美術館展出，這是她第一次在植物園裡辦展，可說是非常特別的經驗。她說，不論觀眾來看展、或是她來布展，都要先穿越一大片植物，與自然接觸後，心情放鬆了才進入展廳，因此看展的感受會與去美術館看展相當不同。

劉文瑄也提到，西班牙人開放自由與包容的態度，不僅反映在植物園的規劃管理上，也表現在他們待人相處上，「每天來布展時只要說聲Hola（你好），當地團隊就會很熱情地回應我」，讓她覺得很感動。

馬德里皇家植物園擁有271年的歷史，由西班牙國家研究委員會（CSIC）負責管理，屬於名列世界文化遺產名錄的普拉多大道（Paseo del Prado）與麗池公園（Buen Retiro）及周遭結合藝術與科學的文化景觀一部分，也是馬德里最核心的文化地標之一，「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」將自6月24日展至8月30日。