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同志遊行禁令解除 匈牙利LGBTQ+將重返布達佩斯街頭

中央社／ 布達佩斯24日綜合外電報導

匈牙利首都布達佩斯27日將舉行年度同志驕傲遊行，活動人士與社群成員表示，奧班政府執政16年來，LGBTQ+權利不斷遭侵蝕，他們希望在政局更迭後能迎來轉機。

路透社報導，匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）自詡為對抗西方自由主義、「基督教價值觀」守護者。他在任內推動多項法律，包括禁止在個人文件中更改性別、限制同性伴侶收養小孩，以及禁止學校教材出現被視為宣傳同性戀或性別轉換的內容。

在奧班執政期間，匈牙利警方去年曾試圖禁止同志驕傲遊行，最終演變成一場大規模反政府示威，吸引數以萬計民眾參與。

今年4月，奧班在大選中敗給馬格雅（PeterMagyar）領導的中間偏右尊重與自由黨（TISZA）後，當局已撤銷禁令，遊行獲准舉行。不過主辦單位表示，仍有許多工作尚待完成。

馬格雅作為保守派，在被問及是否會修改限制LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒及其他性少數群體）權利的法規時，他呼籲大眾要有耐心。

他曾在國會對奧班領導的民族主義政黨青年民主黨（Fidesz-MPP）說，「請儘快離開匈牙利人民的臥室」，並譴責青年民主黨試圖限制集會權利，以禁止驕傲遊行的做法。

同志驕傲遊行主辦方在活動登場前表示：「去年，我們對自由的熱愛與勇氣，迫使威權力量退讓…但我們還沒有達成目標。」

LGBT活動人士兼作家卡尼查爾（Adam AndrasKanicsar）接受路透社訪問時說，LGBTQ+權益被削弱，對整個社群造成創傷性影響，需要時間療癒。

他說：「我想，我仍在消化奧班政權帶來的影響，可能還需要好幾年，而我不是唯一一個這樣的人。」

同志 布達佩斯 匈牙利 同性戀

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