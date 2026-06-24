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熊隻現蹤頻傳 東京近郊當局採購防熊噴霧供校園社區

中央社／ 東京24日綜合外電報導

隨著熊隻頻頻出沒在日本各地的建築密集區，東京近郊當局宣布一項緊急支出計畫，將採購700支防熊噴霧，提供給學校和社區組織。

根據法新社引述環境省資料報導，日本上個財政年度創下13人遭熊攻擊喪生的紀錄；而在今年4月1日至5月30日期間，已有5人因熊隻攻擊死亡，另有20人受傷。

位於東京近郊的八王子市，週末常吸引東京人前往附近蓊蓊鬱鬱的山林，體驗其熱門的健行步道。

據日本放送協會（NHK）報導，自4月以來，當地已接獲11起目擊熊隻或熊隻出沒痕跡的通報，其中一台動態感應相機更於4月29日拍下一頭黑熊在一處民宅周圍活動的畫面。

八王子市政府發言人佐藤亮介（Ryosuke Sato）告訴法新社，該市將投入1500萬日圓（約9萬3000美元）購買防熊噴霧、移動式電網，以及會發出高頻聲音的裝置。

該市還計劃擬定一項行動計畫，以便在熊隻出沒當地社區時，召集獵人並採取其他措施。

佐藤還說：「透過與警方和獵人密切合作，我們正在擬定一份手冊，告訴民眾如果熊隻來到我們的街道上，該如何應對。」

官方數據顯示，在今年3月底止的前一個財政年度，全國目擊熊隻的次數超過5萬次，比2年前創下的紀錄多出1倍以上。

近幾個月來，在熊隻結束冬眠後，目擊事件大幅增加，同時也發生了多起熊隻進入市區的事件。

日本中央與地方政府正試圖清除河岸沿線，以及社區與山區之間，包括八王子市的灌木叢，以防止熊隻進入市區。

東京 王子 日本

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