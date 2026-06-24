荷蘭15歲少女涉刺死雙親與愛犬 犯案後還將現場照片傳給同學

荷蘭近日發生一起震驚全國的弒親命案。一名15歲少女涉嫌持刀刺死父母，連家中的黃金獵犬也遭攻擊受傷，更令人驚訝的是，殺死父母以後，少女還將血腥現場照片傳送給同學，疑似是向同學炫耀犯行，引發社會關注。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生於荷蘭北部的梅爾斯塔德（Meerstad）。警方上周四在一處民宅內發現53歲的約翰（Johan）與瑪蒂達（Mathilda）陳屍家中，兩人身上均有多處刀傷。警方隨後逮捕家中15歲女兒，並以涉嫌殺人展開調查。

根據當地媒體報導，家中的黃金獵犬也在事件中遭刀刺受傷，目前狀況尚未對外公布。據了解，少女在犯案後，還透過WhatsApp將案發現場照片傳給同學。有學生向媒體表示，照片中可看見她的父母倒臥在地與床上，雙眼仍睜開，現場留有大量血跡與一把刀械。

由於涉案者未成年，警方並未公開更多細節，但呼籲民眾不要轉傳相關照片，若收到影像應立即向警方通報。

報導指出，少女之前在校園內的行為就曾引起同學注意。有多名同學表示，她長期對自身身分認同感到困惑，並經常模仿狗的行為。有人稱她會戴著狗耳朵、尾巴與特殊手套，在校園走廊以四肢著地爬行，甚至不時發出吠叫聲，不過警方尚未證實這些行為是否與案件有任何關聯。目前荷蘭警方仍持續調查犯案動機、事發經過以及少女的精神與心理狀況，案件真相仍有待進一步釐清。