不只法國！台灣芒果挑戰英國市場 約7顆近5000元台幣

台灣水果在歐洲拓展銷售版圖；其中，愛文芒果繼打入法國在地通路之後，近日也有一小批樣品空運抵英國，除了已有高端餐飲店家表達興趣，也開放民眾預購，預計7月上旬到貨並在實體店面正式上架。

此次在英國引進台灣芒果的是由台灣籍妻子Gili與來自香港的丈夫Fourlis，共同創辦的亞洲超市LingerMart。

LingerMart販售大量台灣食品飲料，位於居民多為在地英國人、不乏中產階級的倫敦里奇蒙區（Richmond）。Fourlis去年曾接受中央社採訪表示，選擇在這樣的地點開店，就是想讓台灣的特色產品走入英國在地主流。

前總統蔡英文去年5月訪問英國時，曾參訪LingerMart。

LingerMart國際貿易負責人范植倫今天接受中央社電訪表示，他4月底、5月初掌握資訊即將有一批台灣水果出口法國後，隨即聯繫台灣貿易出口商，討論出口英國相關事宜。

范植倫自3月底即在台灣洽談出口英國業務、廣泛考察出口品項至今。他告訴中央社，LingerMart希望引進更多台灣水產品和農特產品，進口新鮮芒果只是起頭。

他說，為避免未來在清關等進口程序遭遇困難，LingerMart因此與台灣合作端議定，先引進一箱芒果，作為對供應鏈的壓力測試，並在市場試水溫。

這一箱愛文芒果樣品總計14顆，主要用於向英國高端餐飲店家和蔬果供應商推廣及宣傳拍攝。目前已有餐飲店家在試吃後，表達採購興趣。

范植倫提到，經過市場調查，LingerMart對台灣水果在英國市場的定位是，來自台灣的優質產品不適合加入一般超市競爭，宜走高端消費路線。

這意味品質管控非常重要。范植倫指出，這一箱總重約5公斤的芒果從人工採摘、檢疫、上飛機、低溫空運抵英國清關，跨越9000多公里長途，僅花費約48小時，如此嚴格的時間和流程管控，就是為了確保商品的高品質和新鮮度。

范植倫透露，儘管這一箱芒果屬「樣品」性質，LingerMart仍堅持按部就班遵循正式商業進口程序；加上近期飆升的國際航空費用，引進這一箱芒果的各項成本，總和幾乎相當於在一般情況下低溫空運重達300公斤的貨品。

儘管成本可觀，范植倫強調，初期的供應鏈壓力測試絕不可偷工減料、心存僥倖，未來正式較大批進口上市才有可能萬無一失。

LingerMart今天起在官網開放預購台灣愛文芒果，消費者同時也可預購台灣金鑽鳳梨，訂7月初截止、7月上旬到貨。

LingerMart除了將為消費者配送至英國的英格蘭、蘇格蘭和威爾斯全境，另將在倫敦本店上架零售。范植倫指出，芒果的目標預購量為至少300公斤。

根據LingerMart官網，芒果預購分為一箱2.5公斤（7至8顆）及一箱5公斤（15至16顆）2個方案，價格分別為一箱117.99英鎊（逾新台幣4900元）和192.99英鎊。

金鑽鳳梨則是一箱5公斤（3至4顆），預購價148.99英鎊。芒果和鳳梨皆為台灣產地直送。

范植倫指出，LingerMart不僅是銷售，更要向英國在地消費者傳達，台灣一年四季都有優質水果，因此除了夏天有芒果、鳳梨，秋季以後還會有其他新鮮美味輪番上陣。

為讓消費者對台灣各地物產有更清楚、立體的認識，LingerMart特別製作圖卡，送給每一位上網預購和來店選購的消費者。