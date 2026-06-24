首爾書展開跑 台灣館結合角色IP吸引南韓讀者

首爾書展今天在江南COEX登場，這次台灣館除了延續去年身為主題國的熱潮，文策院今年還特別結合出版社、角色品牌等，吸引更多韓國讀者的興趣，也讓更多人認識台灣。

去年台灣受邀擔任首爾書展主題國，除了活動現場人潮湧現，也實際帶動銷售與版權輸出。延續去年熱潮，文策院台灣館今年以「台灣內容IP聚場」為概念，串聯出版授權、角色品牌與獨立創作3大內容能量，發揮文策院跨產業整合優勢，強化台灣內容於韓國市場的整體策略布局。

這次文策院首度整合角色IP參與首爾書展，可愛的角色、商品也引起韓國民眾興趣，紛紛直呼「好可愛」。

其中創作者「Carol Meat卡肉」是第一次來到韓國參展，她表示，「我本身的作品其實畫了很多台灣元素進去，大家都非常喜歡，他們也覺得很有興趣。」她也提到，「這次來遇到很多不同廠商，在交流過程中是很開心的，也有不一樣的學習跟文化體驗」。

第2次參加首爾書展的春山出版總編輯莊瑞琳表示，近期台灣作家在韓國受到重視跟歡迎，主要是台灣文學的多樣性還有對人性的掌握，「這也顯示台灣文學還是有一定的特質，不只能感動台灣讀者，在國外透過翻譯還是有機會去觸及到更多語言」。

駐韓代表丘高偉在開幕儀式中表示，這次由文策院籌辦的台灣館，集結了超過55家出版社、160本優質作品展出，「我們非常期待透過這次書展，台灣參展業者能與國際出版專業人士、通路商及版權買家建立更長遠、更緊密的合作」。

首爾書展首日，台灣館現場就吸引非常多韓國民眾的興趣，除了現在最知名的楊双子「臺灣漫遊錄」熱賣之外，也有很多繪本例如「時光電影院」受到歡迎，甚至有好幾本繪本賣到缺貨，需要臨時調貨。

另外，文策院今天開幕日也邀請在韓國深耕的台灣餐廳「旅夢」到場，提供鹹酥雞、鹽水雞、滷味等道地台灣小吃給現場民眾，相當受到歡迎。

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