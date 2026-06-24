「石羽記」開展 台灣當代藝術登西班牙世界遺產

在文化部及駐西班牙代表處文化組推動下，「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」今天在馬德里皇家植物園開展，場館為聯合國教科文組織列名世界遺產之文化景觀的一部分，將台灣藝術家鄧卜君與劉文瑄推上西班牙國家級藝文場域。

「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」（Crónicas dePiedra y Pluma: Dúo de Arte Contemporáneo Taiwanés）是台灣歷年來在西班牙規模最大的視覺藝術專展，在文化部支持下，由駐西文化組與馬德里皇家植物園（Real Jardín Botánico-CSIC）共同舉辦，23日盛大舉行開幕式，今天正式開展。

馬德里皇家植物園於1755年建立、1774年搬至現址，屬於聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界文化遺產名錄的普拉多大道（Paseo del Prado）與麗池公園（Buen Retiro）及周遭結合藝術與科學的文化景觀一部分，由西班牙國家研究委員會（CSIC）管理，是馬德里著名地標之一。

「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」展覽由獨立策展人杜綺文協助策劃，匯聚2位風格迥異但皆以「自然」為母題的當代水墨藝術家鄧卜君、多媒材視覺藝術家劉文瑄，共展出50多件作品，透過2人獨特的創作語彙與美學思維，與皇家植物園展開一場跨文化的藝術對話。

關於展覽的命名由來，親赴開幕式的杜綺文告訴中央社，2位藝術家的作品看似截然不同但又有共通性，他們的作品都在跟「自然」對話，以「石頭」地景為素材、也有「羽毛」的輕盈詩意，在藝術材質與視覺感受上有異曲同工之妙。

杜綺文指出，她結合這2個素材將雙個展取名為「石羽記」，「讀起來像書名又像篇章」，希望觀眾聽到展覽名稱時，會對作品有更開放性的想像空間。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄向中央社表示，在文化部支持下，駐西文化組一直致力推動台灣與西班牙主流藝文機構合作，前幾年與皇家植物園洽談多次未果，但2024年現任總監瑪麗亞帕斯（María-PazMartín）上任後，駐西文化組再度主動出擊拜訪。

張祐瑄提到，向瑪麗亞帕斯提出眾多聚焦自然的台灣藝術家作品後，發現她非常喜愛鄧卜君的作品，因此駐西文化組2025年趁勝追擊，於馬德里藝術週期間展出鄧卜君作品，並親邀瑪麗亞帕斯來看展。

張祐瑄指出，歷經3年努力，終於敲定這次「雙展廳、雙個展」且「展期長達2個月卻完全不收場地費」的特別合作案，而皇家植物園位在首都核心地帶，緊鄰西班牙3大美術館，被定位成藝術花園，具備科學、教育、自然與藝術等多重意義，本次合作辦展可說是「台西文化交流的重要里程碑」。

張祐瑄感動地說，經由這次合作，駐西文化組已與皇家植物園布展團隊搭建起跨文化的革命情誼，「2個團隊就像一家人一樣」，她憶及「某晚受邀至植物園團隊成員家用餐時，他們竟然放起鄧麗君的歌曲迎接我們」，「非常用心，是真心喜歡台灣」。

瑪麗亞帕斯接受中央社訪問時表示，她在4月受文化部邀請拜訪台灣，每天參觀各家博物館與美術館，並走訪夜市認識在地生活，她因此得以深入理解台灣歷史與文化。

瑪麗亞帕斯認為，2位藝術家的作品都以自然為基礎，鄧卜君以「磐石」開展一個寬闊流動的無垠世界，劉文瑄如「飛羽」的攝影和紙雕塑充滿概念與感性，能與馬德里皇家植物園完美融合且互相呼應。

「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」24日起在馬德里皇家植物園維拉紐瓦雙展廳（Pabellón Villanueva）北翼與南翼2展廳展出，將展至8月30日，期間會舉辦講座與導覽活動，預計吸引超過4萬人次觀展。