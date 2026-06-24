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「石羽記」開展 台灣當代藝術登西班牙世界遺產

中央社／ 馬德里24日專電
「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」在馬德里皇家植物園展出當代水墨藝術家鄧卜君與多媒材視覺藝術家劉文瑄共50多件作品，策展人杜綺文在開幕式當天親自導覽鄧卜君的超現實水墨作品。中央社
「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」在馬德里皇家植物園展出當代水墨藝術家鄧卜君與多媒材視覺藝術家劉文瑄共50多件作品，策展人杜綺文在開幕式當天親自導覽鄧卜君的超現實水墨作品。中央社

文化部及駐西班牙代表處文化組推動下，「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」今天在馬德里皇家植物園開展，場館為聯合國教科文組織列名世界遺產之文化景觀的一部分，將台灣藝術家鄧卜君與劉文瑄推上西班牙國家級藝文場域。

「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」（Crónicas dePiedra y Pluma: Dúo de Arte Contemporáneo Taiwanés）是台灣歷年來在西班牙規模最大的視覺藝術專展，在文化部支持下，由駐西文化組與馬德里皇家植物園（Real Jardín Botánico-CSIC）共同舉辦，23日盛大舉行開幕式，今天正式開展。

馬德里皇家植物園於1755年建立、1774年搬至現址，屬於聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界文化遺產名錄的普拉多大道（Paseo del Prado）與麗池公園（Buen Retiro）及周遭結合藝術與科學的文化景觀一部分，由西班牙國家研究委員會（CSIC）管理，是馬德里著名地標之一。

「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」展覽由獨立策展人杜綺文協助策劃，匯聚2位風格迥異但皆以「自然」為母題的當代水墨藝術家鄧卜君、多媒材視覺藝術家劉文瑄，共展出50多件作品，透過2人獨特的創作語彙與美學思維，與皇家植物園展開一場跨文化的藝術對話。

關於展覽的命名由來，親赴開幕式的杜綺文告訴中央社，2位藝術家的作品看似截然不同但又有共通性，他們的作品都在跟「自然」對話，以「石頭」地景為素材、也有「羽毛」的輕盈詩意，在藝術材質與視覺感受上有異曲同工之妙。

杜綺文指出，她結合這2個素材將雙個展取名為「石羽記」，「讀起來像書名又像篇章」，希望觀眾聽到展覽名稱時，會對作品有更開放性的想像空間。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄向中央社表示，在文化部支持下，駐西文化組一直致力推動台灣與西班牙主流藝文機構合作，前幾年與皇家植物園洽談多次未果，但2024年現任總監瑪麗亞帕斯（María-PazMartín）上任後，駐西文化組再度主動出擊拜訪。

張祐瑄提到，向瑪麗亞帕斯提出眾多聚焦自然的台灣藝術家作品後，發現她非常喜愛鄧卜君的作品，因此駐西文化組2025年趁勝追擊，於馬德里藝術週期間展出鄧卜君作品，並親邀瑪麗亞帕斯來看展。

張祐瑄指出，歷經3年努力，終於敲定這次「雙展廳、雙個展」且「展期長達2個月卻完全不收場地費」的特別合作案，而皇家植物園位在首都核心地帶，緊鄰西班牙3大美術館，被定位成藝術花園，具備科學、教育、自然與藝術等多重意義，本次合作辦展可說是「台西文化交流的重要里程碑」。

張祐瑄感動地說，經由這次合作，駐西文化組已與皇家植物園布展團隊搭建起跨文化的革命情誼，「2個團隊就像一家人一樣」，她憶及「某晚受邀至植物園團隊成員家用餐時，他們竟然放起鄧麗君的歌曲迎接我們」，「非常用心，是真心喜歡台灣」。

瑪麗亞帕斯接受中央社訪問時表示，她在4月受文化部邀請拜訪台灣，每天參觀各家博物館與美術館，並走訪夜市認識在地生活，她因此得以深入理解台灣歷史與文化。

瑪麗亞帕斯認為，2位藝術家的作品都以自然為基礎，鄧卜君以「磐石」開展一個寬闊流動的無垠世界，劉文瑄如「飛羽」的攝影和紙雕塑充滿概念與感性，能與馬德里皇家植物園完美融合且互相呼應。

「石羽記：台灣當代藝術雙重奏」24日起在馬德里皇家植物園維拉紐瓦雙展廳（Pabellón Villanueva）北翼與南翼2展廳展出，將展至8月30日，期間會舉辦講座與導覽活動，預計吸引超過4萬人次觀展。

西班牙 世界遺產 馬德里 文化部

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