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日本申請居留、永居規費大幅上漲 最快10月正式上路

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本遊客示意圖。圖／AI生成
日本遊客示意圖。圖／AI生成

日本出入國在留管理廳今天上午在自民黨法務部會等聯合會議上，提出調漲外國人居留資格變更、更新手續費草案，永久居留權的申請手續費同樣上調，預計最快今年10月正式上路。

日本「讀賣新聞」報導，日本出入國在留管理廳（簡稱入管廳）這份新草案的內容將外國人在窗口臨櫃申請變更、更新居留資格的手續費從現行一律6000日圓（約新台幣1178元），調高至1萬（約新台幣1964元）至7萬5000日圓（約新台幣1萬4727元）不等。

其中，若申請更新的居留期間在「3個月以下」，手續費將調為1萬日圓（約新台幣1964元）；若是「1年」則為3萬3000日圓（約新台幣6479元）；「3年以上，未滿5年」為6萬4000日圓（約新台幣1萬2565元）；「5年以上」則調為7萬5000日圓（約新台幣1萬4727元）。

永久居留權的申請手續費則將從現行的1萬日圓（約新台幣1964元），大幅調高至20萬日圓（約新台幣3萬9276元）。

報導補充，若外國人申請變更、更新居留資格時，採用線上申請，除了「3個月以下」的申請之外，其餘最多可折抵1萬日圓（約新台幣1964元）。而永久居留權的申請規定則與以往相同，僅限窗口臨櫃辦理。

本次相關費用調高草案，已被納入今年5月通過的「出入國管理及難民認定法」修正案中。

報導也提到，修正法案中雖然規定居留資格變更、更新的手續費上限為10萬日圓（約新台幣1萬9635元），永久居留權變更、更新的上限則為30萬日圓（約新台幣5萬8905元），但具體金額仍由入管廳透過政令來制定。

入管廳近期將徵求公眾意見後敲定最終金額，最快於今年10月起實施調漲。日本政府計畫將這筆規費收入，用於充實日語教育等用途。

日本 自民黨 外國人

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