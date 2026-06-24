巴黎恐飆41度！法國本波熱浪首釀大停電 西北部6.8萬戶沒電用

歐洲破紀錄熱浪肆虐，法國西北部今天有約6.8萬戶家庭陷入停電。這也是法國在本波熱浪期間首次出現大規模停電。

法新社報導，在沿海省分菲尼斯泰爾（Finistere），省政府表示，這起停電事故源於電網變壓器故障，且與極端高溫有關，所幸未造成人員傷亡。

聲明補充說，事件發生在昨天晚間9時左右，地點在不列塔尼大區（Brittany）坎佩市（Quimper）附近的埃爾蓋加貝里克（Ergue-Gaberic）市鎮。

儘管法國全國電力運輸網絡（RTE）與Enedis的維修團隊徹夜搶修，電力最快也要到今天深夜才能全面恢復。

這波席捲歐洲的熱浪讓法國創下歷史高溫，截至昨天深夜，全法一度有多達10.6萬戶用戶陷入停電。

RTE表示：「由於技術因素，RTE無法在白天為受影響住戶恢復供電；最快也要到週三深夜才能陸續恢復供電。」

法國今天對包括菲尼斯泰爾在內的58個省發布最高級別的高溫紅色警報，預計從不列塔尼一路到巴黎地區，氣溫將飆升至攝氏39度至41度。

專家表示，這次極端天氣是由大氣及氣流型態導致熱空氣長時間滯留，加上全球暖化加劇，造成高溫情勢更加嚴峻。