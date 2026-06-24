模擬冰蓋融化速度 可預測海平面上升

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】南極冰層可預測海平面上升！紐西蘭南極研究指出，藉由鑽探分析冰層下的古代沉積物，科學團隊正試圖解構過往的環境數據，以此作為模擬未來冰蓋融化速度的依據。專家指出，未來30至50年內的冰層流失量具有高度可預測性，作為各國政府制定氣候政策的重要參考。

研究南極沉積物岩芯

《Science X》報導，奧塔哥大學研究團隊成功從南極羅斯海下方數百公尺處，鑽取了長達228公尺的沉積物岩芯，並透過分析這些古代泥岩與岩石的層次，可解讀地球過往的氣候與環境變遷歷史。這項研究旨在探討南極冰架對全球暖化的敏感程度，並預測未來海平面上升的潛在風險。

事實上，透過檢測樣本的物理性質與化學成分，科學家能更精確掌握南極冰蓋的消融速度，而這些地質數據將成為預知未來變化的重要線索，對於應對氣候危機具有重大的參考價值。

冰層流失將可預測

《每日科技》報導，目前的冰蓋模型若能準確重現所觀察到的冰量流失速率，就能夠有效推估未來30至50年內南極對海平面上升的影響。這段時期的變化相對具有可預測性，是政府制定海岸規劃與適應策略的重要參考。

根據聯合國政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 報告，若南極冰蓋發生大規模崩塌，到2100年全球海平面可能上升超過2公尺，屆時將導致數億人被迫遷徙。科學家透過分析古代泥層，旨在縮小長期預測的不確定性，以提升模型對21世紀後期加速融化過程的模擬準確度。

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