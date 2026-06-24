挖到金燈臺鉛製墜飾 揭千年前信仰護身符

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】耶路撒冷考古團隊近期挖掘一枚金燈臺的鉛製墜飾，其擁有約1300年歷史的猶太教象徵，即使當時猶太人被禁止居住於聖城中，但該文物卻顯示仍有猶太社群在聖殿山附近活動定居。專家認為，這枚文物可能不僅是裝飾品，更是當時具有信仰力量的護身符。

金燈臺鉛製墜飾

《基督教廣播網》報導，耶路撒冷聖殿山附近發現一件極具歷史價值的鉛製墜飾，其兩面皆刻有金燈臺的圖案，年代推估可追溯至1300年前拜占庭晚期至伊斯蘭早期時代。對此，該文物現已成為該地區三千年文化傳承的重要國家資產，透露當時可能存在著一群「堅韌的居民」拒絕遠離聖殿山。

據報導，這枚墜飾連同附近發現的「燈臺之屋」以及金牌等文物，共同構成了一幅完整的歷史拼圖，顯示當時已有猶太社群在此祈禱、訪問或生活。研究人員指出，儘管當時猶太人在該地區面臨諸多遷徙與信仰限制，但這項發現證實他們與聖地的深厚連結未曾中斷。

信仰力量護身符

《以色列時報》報導，這是考古史上首次在挖掘現場發現鉛製的金燈臺墜飾，雖然在美國沃特斯藝術博物館已有類似收藏品，但此次發現提供了確鑿的考古脈絡。研究人員認為，當時鉛常被用於製作護身符，因此這枚文物不僅是裝飾品，可能是具有信仰力量的護身符。

如今，這個墜飾顯示在歷史文獻記載的猶太人真空期中，耶路撒冷內部仍有猶太文化活動的痕跡，並挑戰過去認為猶太人完全被排除在外的史觀。

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