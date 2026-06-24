蘇州日僑學校凶殺案2週年 學生人數連2年下滑

日籍母子在中國江蘇省蘇州市遭砍事件屆滿2週年。據日本駐上海總領事館數據，蘇州日僑學校的學生人數截至今年春天為319人，較前一年少3%，已連2年下滑。

綜合日本經濟新聞及日本共同社報導，這起事件發生於2024年6月24日下午，當時一名日本母親帶著學齡前的兒子，在蘇州市一處公車站等待另一名就讀日僑學校兒子的校車，卻突然遭到一名中國籍男子持刀攻擊。

凶手隨後更上車繼續行凶，挺身保護學生的54歲隨車女導護胡友平遭刺殺身亡。

凶手事後遭法院判處死刑，並於去年4月執行。報導指出，行凶男子因深陷債務危機、產生厭世情緒而犯案，但為何刻意襲擊日僑學校校車，原因至今仍不明朗。

2024年9月，廣東省深圳市也發生類似事件，當時就讀日僑學校的10歲男童，在上學途中遭人持刀砍殺身亡。

受到一連串事件影響，中國各地日僑學校的校車上，目前均已安排警衛隨車同行。蘇州當局也在校門口及校車停靠站部署警力與安保人員。

報導還指出，今天上午開始，便有數輛警車在事發地點附近巡邏。

共同社報導，蘇州當地每天至今仍都有至少10名員警在現場，目送背著雙肩書包與母親一同回家的小學生。一名日籍母親表示：「一開始看到警察在後面跟著確實嚇了一跳，但現在覺得這樣很有安全感。」

受到事件影響，蘇州日僑學校的學生人數截至今年春天為319人，比前一年減少了3%，也是這所學生人數連續第2年下滑。

除了蘇州，上海市及浙江省杭州市的日僑學校學生人數也有減少。除了部分駐中員工決定不攜帶家眷同行外，日企也縮減駐中人員規模及縮減在中業務，也是導致學生人數下滑的原因之一。