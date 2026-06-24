快訊

好市多新高雄店開幕時間確認！交通疏導動線曝光 網友：肯定塞爆

杜詩梅傳出要選花蓮議員？ 滿街拜訪店家：終於要為民喉舌了

獨／金融圈高層震撼彈 公股四合一前夕兆豐投信董座拋退休請辭

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇州日僑學校凶殺案2週年 學生人數連2年下滑

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日籍母子在中國江蘇省蘇州市遭砍事件屆滿2週年。據日本駐上海總領事館數據，蘇州日僑學校的學生人數截至今年春天為319人，較前一年少3%，已連2年下滑。

綜合日本經濟新聞及日本共同社報導，這起事件發生於2024年6月24日下午，當時一名日本母親帶著學齡前的兒子，在蘇州市一處公車站等待另一名就讀日僑學校兒子的校車，卻突然遭到一名中國籍男子持刀攻擊。

凶手隨後更上車繼續行凶，挺身保護學生的54歲隨車女導護胡友平遭刺殺身亡。

凶手事後遭法院判處死刑，並於去年4月執行。報導指出，行凶男子因深陷債務危機、產生厭世情緒而犯案，但為何刻意襲擊日僑學校校車，原因至今仍不明朗。

2024年9月，廣東省深圳市也發生類似事件，當時就讀日僑學校的10歲男童，在上學途中遭人持刀砍殺身亡。

受到一連串事件影響，中國各地日僑學校的校車上，目前均已安排警衛隨車同行。蘇州當局也在校門口及校車停靠站部署警力與安保人員。

報導還指出，今天上午開始，便有數輛警車在事發地點附近巡邏。

共同社報導，蘇州當地每天至今仍都有至少10名員警在現場，目送背著雙肩書包與母親一同回家的小學生。一名日籍母親表示：「一開始看到警察在後面跟著確實嚇了一跳，但現在覺得這樣很有安全感。」

受到事件影響，蘇州日僑學校的學生人數截至今年春天為319人，比前一年減少了3%，也是這所學生人數連續第2年下滑。

除了蘇州，上海市及浙江省杭州市的日僑學校學生人數也有減少。除了部分駐中員工決定不攜帶家眷同行外，日企也縮減駐中人員規模及縮減在中業務，也是導致學生人數下滑的原因之一。

死刑 日本

延伸閱讀

神棍司機性侵案 教育部要管了 鄭英耀：不讓作奸犯科者有機會開校車

「脫光坐上欄杆」再逼跳橋！北海道17歲少女慘死 主嫌遭重判27年

歐洲熱浪肆虐…法國驚傳兩名幼童車內熱死 當局已發危險警報

疑翻窗墜河…日本5歲男童泡湯離奇失蹤 120人搜救仍無下落

相關新聞

政府給錢不好嗎？捷克擬廢除「媒體執照費」掀新聞獨立疑慮

捷克於2026年6月21日爆發數千人上街抗議，反對捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）政府提出的「取消媒體執照費」草案。由於民眾支付的「媒體執照費」是捷克兩大公共媒體捷克電視台（Česká televize）與捷克廣播電台（Český rozhlas）的主要財政來源，因此當捷克政府在2026年6月15日通過法律草案，取消向捷克各家戶收取的「媒體執照費」，改以政府預算直接撥款給公共媒體。捷克公廣媒體近年來也面臨裁員以削減支出的困境，因此從2025年開始調漲媒體執照費。然而捷克政府擬廢除執照費、改由政府撥款的改革，看似是由政府出錢維持經營的美意，卻使得民眾擔憂，若公共媒體的財政掌握在政府手中，未來恐怕有政治干預媒體的疑慮。

曾有台灣人捲入其中！莫忘沖繩戰81周年的歷史教訓

每年6月23日是沖繩的「慰靈之日」，沖繩縣內所有公家機關和多數學校都會停班停課一天，悼念在1945年的沖繩戰役中殞落所有生命。這是沖繩獨有的紀念日，日本其他縣市並未跟著放假，所以居住在沖繩縣外的民眾不知道「慰靈之日」所在多有。《沖繩時報》與日本雅虎在2021年的問卷調查便發現，日本全國有75.5%的人並不知道沖繩「慰靈之日」。

歐洲熱浪來襲！英、法地鐵宛如「移動烤箱」 旅客崩潰：快裝冷氣

歐洲近期遭遇強烈熱浪侵襲，多國氣溫頻頻突破攝氏35度，部分地區甚至逼近40度。然而在高溫之下，許多歐洲城市的大眾運輸系統與建築仍未普遍配備空調，引發不少旅客與當地居民不滿。近期多名旅居歐洲及赴歐旅遊的亞洲旅客紛紛在Threads發文抱怨，直指巴黎、倫敦地鐵及公車在熱浪期間猶如「移動烤箱」。

熱浪侵襲法國 巴黎景點提早關遊客喊掃興

猛烈熱浪今天席捲法國，迫使巴黎兩大熱門觀光景點艾菲爾鐵塔與羅浮宮提前關閉，讓滿懷期待卻撲空的遊客在酷熱中揮汗如雨

法國致命熱浪來襲 創1947年以來最高溫

法國國家氣象機構表示，法國今天經歷自1947年開始觀測紀錄以來最炎熱的一天，根據初步數據，全國氣溫指標達到攝氏29.8度

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。