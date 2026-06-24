熱浪侵襲法國 巴黎景點提早關遊客喊掃興

猛烈熱浪今天席捲法國，迫使巴黎兩大熱門觀光景點艾菲爾鐵塔與羅浮宮提前關閉，讓滿懷期待卻撲空的遊客在酷熱中揮汗如雨。

法新社報導，西班牙護理師布拉斯克斯（MaiteBlazques）表示，她存了好幾個月的錢，就是為了帶6歲兒子來巴黎玩，沒想到破紀錄高溫迫使她必須重新安排行程，最後連主要地標都沒能進去參觀。

這名來自馬德里的35歲遊客說：「我們不得不整個調整行程。」與此同時，法國今天迎來自1947年有氣象觀測紀錄以來最熱的一天。

她低著頭、牽著兒子的手，語氣低落地說：「我們去不成歷史悠久的瑪黑區導覽了，沒辦法坐遊河船，也上不去艾菲爾鐵塔的頂端。」

艾菲爾鐵塔營運方表示，這座鋼骨鏤空結構的地標性建築今天破例提早於當地時間下午4時關閉，且明天「極有可能」再次縮短開放時間。

這座高324公尺的鐵塔每年吸引高達700萬名遊客造訪，在觀光旺季期間，通常都會營業至午夜之後。

就在艾菲爾鐵塔底下，美國遊客丹瑟（TamaraDancer）表示，她今天下午的導覽行程已被取消。

在巴黎其他地區，遊客紛紛撐起雨傘、戴上帽子並手持扇子，以抵禦散發熱氣的人行道。

現年45歲的美國工程師比勒（John Beeler）表示，他和妻子都感到相當失望。他頭戴漁夫帽、手拿小風扇對法新社說：「在這種高溫下造訪巴黎實在糟透了。」

他抱怨著說：「我們在路上熱到喘不過氣，坐地鐵也悶得要命，就連租屋處都像蒸籠一樣。」他們接下來打算改住有冷氣的飯店房間。