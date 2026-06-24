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歐洲熱浪來襲！英、法地鐵宛如「移動烤箱」 旅客崩潰：快裝冷氣

聯合新聞網／ 綜合報導
法國22日晚記錄到自1947年以來最熱一夜，23日熱浪持續籠罩全國，巴黎艾菲爾鐵塔下午4時提早關閉。圖為民眾在艾菲爾鐵塔旁的托卡德羅噴泉玩水消暑。 路透
法國22日晚記錄到自1947年以來最熱一夜，23日熱浪持續籠罩全國，巴黎艾菲爾鐵塔下午4時提早關閉。圖為民眾在艾菲爾鐵塔旁的托卡德羅噴泉玩水消暑。 路透

歐洲近期遭遇強烈熱浪侵襲，多國氣溫頻頻突破攝氏35度，部分地區甚至逼近40度。然而在高溫之下，許多歐洲城市的大眾運輸系統與建築仍未普遍配備空調，引發不少旅客與當地居民不滿。近期多名旅居歐洲及赴歐旅遊的亞洲旅客紛紛在Threads發文抱怨，直指巴黎倫敦地鐵及公車在熱浪期間猶如「移動烤箱」。

一名居住在巴黎的網友表示，最令她難以接受的並非高溫本身，而是在熱浪頻繁發生的情況下，法國公共交通系統至今仍有大量車站及車廂都未裝設冷氣。她抱怨表示，巴黎地鐵的票價年年調漲，但車廂環境依然老舊悶熱，「都已經40度了，為什麼還是沒有空調？」

貼文曝光後引發熱議，不少在英國、法國生活過的網友紛紛留言表示認同。有網友認為，在倫敦熱浪期間搭乘地鐵猶如進入三溫暖，尤其部分老舊路線缺乏冷氣設備，加上地下空間散熱不易，高溫的車廂內快要令人窒息。也有人指出，倫敦地鐵部分車廂還採用絨布座椅，在炎熱天氣下更容易覺得悶熱，「坐在上面簡直像烤肉串」。

另一名正在歐洲旅遊的台灣旅客也提到，這次旅程最痛苦的並非景點人潮，而是無所不在的高溫與缺乏空調。他表示，不少公車雖設有冷氣出風口，實際上卻只開窗通風；部分住宿與餐廳也沒有空調設備，導致室內比戶外還悶熱，「下車時甚至覺得外面30度的大太陽比較涼」。

許多網友也分享自身經驗，指出歐洲不少地區過去夏季氣候相對涼爽，因此冷氣並非生活必需品。不過隨著全球暖化與極端氣候頻率增加，近年夏季高溫已成常態，讓缺乏冷氣的問題逐漸浮上檯面。

不過，也有熟悉歐洲城市規劃的網友提出不同觀點。他們表示，「不要把冷氣帶到歐洲！」認為法國等其他歐洲國家，近年投入大量資源改善都市熱島效應，包括擴增綠地、公園、植樹、推動低碳交通及減少汽車使用，希望從根本降低城市溫度，而非單純依賴冷氣降溫。此外，巴黎、倫敦等歷史城市受到古蹟保存及建築法規限制，想要大規模加裝冷氣並非易事。

有網友指出，倫敦地鐵是全球歷史最悠久的地下鐵系統之一，部分路線建於百年前，通風與電力系統設計原本並未考慮空調需求，因此後續改裝成本極高。即便如此，隨著熱浪頻率增加，要求改善冷氣設備的聲浪也逐年升高。

貼文下方更有不少即將赴歐旅遊的民眾留言表達擔憂。有人表示原訂暑假前往葡萄牙、德國等地旅遊，如今看到高溫消息後相當緊張；也有曾赴歐旅遊的網友建議，若想避開酷暑，可選擇北歐或波羅的海三國，或將旅遊時間延後至9月甚至10月之後。

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