德鐵無線通訊系統故障 德國列車全面停駛

國營的德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，受到鐵路無線通訊系統故障影響，境內所有列車今天晚間一律停靠各車站禁止駛離，導致全國乘客受困。

法新社和美聯社報導，德鐵在官網聲明：「我們的技術人員正全力搶修，努力排除故障。」

德鐵主管帕拉（Evelyn Palla）告訴「畫報」（Bild）說：「我們正設法將列車開進車站，讓乘客下車，之後再排除問題。」

這起事故導致部分車站的旅客在詢問台前大排長龍，試圖尋找前往目的地的方法。

在德國北部，私營區域鐵路公司也表示，由於鐵路無線通訊出現大範圍癱瘓，北部列車已「完全陷入癱瘓」。

私營的Metronom發言人馬丹斯（Simon Martens）告訴法新社，「我們認為今晚不會再有任何列車運行」。公司已通知旅客「今天請勿再搭乘火車」，並建議改用其他交通工具。

Metronom主要經營德國北部漢堡（Hamburg）、不來梅（Bremen）和漢諾威（Hanover）等地周邊的區域列車路線，每天載運超過12萬名乘客。

首都柏林的公共運輸局在社群平台X平台表示，這次當機影響所有列車，包括市區、區域和德鐵長途列車。

北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）警方則表示，當地鐵路交通已全面暫停。

在事故通報約兩小時後，部分鐵路網已恢復通車。

德國鐵路數十年來一直有投資不足的問題，以至於列車經常誤點，當局目前正發動大規模公共投資，嘗試快速升級老舊的鐵路網。