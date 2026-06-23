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東亞最高樹！台灣杉高達84.1公尺 10年尋樹計畫獲國際關注

中央社／ 柏林23日專電
台灣研究團隊發現東亞最高樹「天空之劍」，引發德國主流媒體關注。中央社／研究團隊提供
台灣研究團隊發現東亞最高樹「天空之劍」，引發德國主流媒體關注。中央社／研究團隊提供

台灣研究團隊發現東亞最高樹「天空之劍」，引發德國主流媒體關注。繼明鏡週刊、南德日報本月初相繼報導後，法蘭克福匯報近日再以長篇專文深入介紹這項耗時10年的尋樹計畫。

台灣研究團隊本月初在國際期刊「森林與全球變遷前沿」（Frontiers in Forests and Global Change）發表研究成果，揭露尋找東亞最高樹的過程後，引起國際媒體關注。

德國明鏡週刊（Der Spiegel）、南德日報（SZ）等媒體隨後引用德通社（dpa）報導介紹這項研究；法蘭克福匯報（FAZ）則進一步專訪參與研究的台灣學者，深入解析這場歷時10年的尋樹之旅。

法蘭克福匯報指出，這棵被研究團隊命名為「天空之劍」（The Heaven Sword）的台灣杉高達84.1公尺，相當於25層樓高，是目前已知東亞最高樹木。

報導介紹，台灣雖僅略大於德國巴登－符騰堡邦（Baden-Württemberg），但約有六成土地被森林覆蓋，因此尋找最高樹猶如「在森林裡找一根針」。

論文共同作者、農業部林業試驗所副研究員徐嘉君接受法蘭克福匯報訪問時表示，全球超過80公尺高的樹木極為罕見，而尋找這棵樹是一場長達10年的冒險。

研究團隊首先與成功大學遙測專家合作，利用機載光達（LiDAR）掃描全島森林，建立樹冠高度模型，再從數以億計的樹木中篩選出高度超過65公尺的候選巨木。

然而，台灣山區陡峭的地形也讓搜尋工作充滿挑戰，徐嘉君向法蘭克福匯報表示，由於山坡與懸崖容易影響光達判讀結果，初步篩選的誤判率高達93%，平均每10棵被判定為巨木的候選樹中，只有約1棵符合標準。

為了從超過7萬棵候選樹中找出真正的森林巨人，研究團隊進一步開發自動化分析工具，並透過網路平台邀集民眾參與資料判讀。共有372名志工加入這項公民科學計畫，每份資料由3名志工獨立檢視，只有獲得至少2人確認的樹木，才會進入專家最終審查程序。

法蘭克福匯報指出，研究團隊原本預估完成資料判讀需要一年時間，最終僅花兩個月便完成任務，並建立涵蓋941棵超過65公尺樹木的資料庫及互動式地圖，成為目前最完整的台灣巨木名錄之一。

然而，建立數位資料庫只是尋樹旅程的起點，為確認最高樹木的真實高度，研究人員必須實際深入山林測量。測量「天空之劍」時，研究團隊甚至發現50公尺長的捲尺不足以完全測量，因為樹木第一根主要枝幹就位於50公尺以上。經多次測量後，最終確認其高度為84.1公尺。

報導也進一步探討台灣巨木能長至如此高度的原因。台灣許多高大樹木生長於海拔約2000公尺的雲霧森林，研究人員推測，濕潤環境可能讓樹葉額外吸收空氣中的水分，進而突破一般樹木的生長限制。

徐嘉君也在訪問中表示，研究不只是為了創造紀錄，更希望喚起社會對森林保育的重視；透過了解樹木生長極限，人們能更深入認識森林生態系統的重要價值。

值得一提的是，報導最後也向德國讀者介紹德國最高樹、名為「瓦爾德勞特」（Waldtraut vomMühlwald）的花旗松。

這棵花旗松位於德國西南部弗萊堡（Freiburg）森林，高約67公尺，雖然比台灣「天空之劍」矮了近20公尺，但在德國自然愛好者間頗具知名度，每年吸引不少民眾專程前往，一睹這棵巨木風采。

法蘭克福 德國 森林

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