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烏襲俄釀燃料危機 克里米亞暫停旅遊活動及夏令營

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導

克里米亞半島是俄羅斯人的熱門旅遊目的地，但由於烏克蘭攻擊其海上航線及補給道路，克里米亞陷入燃料危機，近日已暫停所有旅遊活動及兒童夏令營，直至9月為止。

俄羅斯2014年違法併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），並於2022年2月全面入侵烏克蘭，戰爭持續至今。

儘管俄羅斯是全球第3大產油國，但烏克蘭對俄國首都莫斯科等地的煉油廠發動無人機攻擊，已衝擊俄國國內汽柴油供應。

克里米亞的加油站自21日起全面停止對個人與企業銷售燃料。

俄羅斯扶植的克里米亞半島行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）昨天宣布，暫停所有旅遊活動及兒童夏令營，並稱關閉兒童營隊是基於公共安全考量。

在俄國，抗議活動受到嚴格限制，目前為止並未看到燃料短缺引發公憤。

克里米亞塞凡堡（Sevastopol）居民亞歷塞依（Alexei）說：「我燃料不夠，所以我們只能減少開車，多搭大眾運輸，騎腳踏車或步行。」他並未透露自己的姓氏。

談到克里米亞的情況時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，政府和石油企業都在努力解決烏克蘭引發的燃料中斷問題。

烏克蘭的無人機攻擊使得俄國近期燃料生產與出口雙雙下滑。

業界消息人士表示，俄羅斯上週的汽油產量比2025年6月日均產量減少約25%，減至每日約9萬公噸（76萬5000桶）。

而根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料及市場消息人士，無人機頻頻來襲後，煉油廠必須進行計畫外的維修，受此影響，俄羅斯6月上半的海運石油產品出口較5月上半減少15%，來到大約330萬公噸。

包括利佩茨克州（Lipetsk）、羅斯托夫州（Rostov）、韃靼自治共和國（Tatarstan）、沃羅涅日州（Voronezh）等俄羅斯的歐洲地區，以及遠東的哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）與東西伯利亞的伊爾庫次克州（Irkutsk）等多地政府，均已通報供應中斷或部分汽柴油種類短缺，也提到限購措施。

路透社記者也發現，莫斯科數家加油站目前並未銷售部分種類的油品，包括95汽油和柴油。

莫斯科當局表示，首都及周邊地區加油站供應狀況正常，但聯邦反壟斷機構已詢問一家大型零售商為何調漲最暢銷汽油品級的價格。

克里米亞 俄羅斯 烏克蘭

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