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緬甸詐騙園區人權團體籲救援 逾5300人受困含台灣人

中央社／ 曼谷23日綜合外電報導
在東南亞多國聯手掃蕩，並救出數以千計受害者的一年多後，人權團體表示，泰國邊境附近的緬甸詐騙園區，仍有超過5300人受困。 示意圖／AI生成
在東南亞多國聯手掃蕩，並救出數以千計受害者的一年多後，人權團體表示，泰國邊境附近的緬甸詐騙園區，仍有超過5300人受困。 示意圖／AI生成

在東南亞多國聯手掃蕩，並救出數以千計受害者的一年多後，人權團體表示，泰國邊境附近的緬甸詐騙園區，仍有超過5300人受困。

路透社報導，協助人口販運受害者公民社會網絡（Civil Society Network for Human Trafficking VictimAssistance ，CSNHTV）昨天致函泰國警方，呼籲採取行動。信中指出，被關押在緬甸民兵控制區內4處地點的受困者中，有不少是外國公民。

CSNHTV估計，受困者包括約1600名中國公民、約200名緬甸人、20名泰國人，以及來自菲律賓、台灣、馬來西亞、巴西、俄羅斯、肯亞、烏干達、盧安達與辛巴威等國人士。

根據聯合國資料，東南亞詐騙中心，包括緬甸與柬埔寨境內據點，從事非法網路詐騙活動，受害者遍及全球，每年創造數十億美元收入。

不少這類設施，像是緬甸與泰國邊境部分地區的詐騙園區，是由犯罪集團誘騙至當地的外籍人士運作。這些人經常被迫在惡劣環境下工作，並慘遭虐待。

泰國去年主導區域性行動，打擊邊境詐騙園區，從緬甸米瓦迪（Myawaddy）地區的大型詐騙據點，救出約5000人，但大規模非法活動至今仍持續存在。

總部設於泰國的CSNHTV在信中表示，目前仍有大量受害者被拘禁在位於緬甸民主克倫慈善軍（DKBA）控制區的詐騙園區。

CSNHTV指出：「許多園區至今尚未被瓦解，也未展開救援行動，以解救所有仍遭囚禁的受害者。」

該組織指出：「因此，這些犯罪集團持續從事網路詐騙與人口販運活動，對全球受害者造成傷害，尤其是在美國與歐洲。」

路透社致電兩名DKBA官員尋求評論，但未獲回應。緬甸軍方支持的政府先前曾公開宣示打擊詐騙產業，但其發言人也未立即回覆路透社提問。

緬甸 台灣人 泰國 詐騙集團 人權

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