美22歲工程師打造「3D列印假牙」 助低收入戶重獲笑容

在美國，約有27%的成年人（約7,200萬人）沒有牙科保險，即便享有聯邦醫療保險（Medicare），多數人也無法負擔常規洗牙、補牙或製作假牙的昂貴費用。面對這個龐大的醫療破口，現年22歲的工程師康納·吉布森（Connor Gibson）利用自身的工程專業，為弱勢群體帶來了改變命運的轉機。

根據CNN報導，吉布森目前在非營利組織「偏遠地區醫療（RAM）」擔任牙科技術經理。該組織自1985年創立以來，便透過志工行動診所為全美貧困人口提供免費醫療。吉布森在讀社區大學時深受RAM精神啟發而加入志工，當時他對牙醫學與3D列印一竅不通，但他發現傳統製作假牙需要反覆微調，耗時長達三個月，效率極低。

為此，吉布森發揮工程背景，自學牙齒解剖學、專利軟體與數位設計，最終研發出全美首創的「行動數位假牙實驗室」。他將3D列印技術融入行動卡車中，成功將假牙的製作時間從數月縮短至短短幾小時，讓患者在同一個週末就能帶著新牙回家。每當週末診所營運，吉布森甚至直接睡在實驗室裡，讓3D列印機24小時不停歇地運作，他更曾創下單個週末獨立製作35份假牙的紀錄。

當看到身上滿是刺青的壯漢或年邁的遺孀，在鏡子前因重獲露齒笑容而激動落淚時，吉布森深感震撼。RAM執行長克里斯·霍爾（Chris Hall）盛讚吉布森是數位牙醫學的頂尖專家。隨著近期媒體的專訪報導，大批善款與物資湧入，更有廠商承諾捐贈最新型的3D列印機。未來，這項行動實驗室的產能預計將提升三倍，在每個週末為超過100名患者創造「重拾尊嚴的奇蹟時刻」。

牙齒的健康一直都是身體是否能強健的關鍵之一，本站元氣網曾報導，牙齒的保健關鍵不再於刷牙的時間長短或是力道，而是有沒有將口腔內的牙菌斑好好的清除乾淨。牙醫師也提出五點會傷害牙齒的習慣，提醒民眾日常生活要好好注意自己是否也符合這些傷害牙齒的習慣，才能及早改正。