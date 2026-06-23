「虛擬AI網紅」冒充真實顧客？ 專家憂：恐淪隱形詐騙溫床

當你在社群媒體上看到網紅展示美妝開箱時，請提高警覺，因為眼前的「素人消費者」可能完全是人工智慧（AI）虛構出來的。英國《衛報》最新調查揭露，全球眾多品牌正悄悄在Instagram等平台部署超逼真的「虛擬AI網紅」來冒充真實顧客，藉此發布虛假的愛用體驗與開箱影片，甚至強迫內容創作者簽署保密協議以掩蓋真相。這種「科技欺騙」引發消費者團體強烈譴責，紛紛要求政府應立即介入、強制立法貼上AI標籤。

這波「AI網紅潮流」正以驚人速度滲透大眾的日常視覺。調查指出，一款名為Once的照片App，其官方社群上流傳著新娘在婚禮上感動落淚、大讚軟體好用的影音；另一款建築設計App Maket，則由一名極度擬真的AI女子高喊「想親吻推薦我這款軟體的設計師」。此外，杜拜時尚品牌Ashle甚至被抓包其宣傳照中的女模「多出了一隻手指」。面對外界質疑，部分品牌選擇悄悄刪照，Maket則坦言這只是一場為了測試市場反應、降低行銷成本的「創意實驗」。

這種真假難辨的趨勢已對消費信任造成重創。消費者保護組織「Which?」科技編輯麗莎（Lisa Barber）引述最新調查指出，高達70%的民眾根本無法分辨社群影片的真偽，極易淪為不良企業或詐騙集團的目標。然而，目前英國廣告標準局（ASA）的法規存在嚴重灰色地帶，只要廣告內容不涉及產品功效的實質誤導，官方並未強制規定品牌必須標註「使用AI」。相較之下，歐盟將於今年8月正式實施《人工智慧法案》，硬性要求所有深偽（Deepfake）影像、影音必須清晰標示。

究竟為什麼各大品牌放著真人不用，轉而投向虛擬人偶的懷抱？前明星經紀人、現任虛擬網紅創作者克拉麗莎（Clarissa Mansbridge）一針見血地指出：「品牌想要高端的大片質感，卻不想支付高昂的傳統拍攝成本。」她直言，許多網紅因負面新聞、個人政治觀點、高昂時薪和繁瑣的攝影團隊，親手殺死了自己的市場。AI網紅不僅能精準執行品牌指令、永不失言，還能完美複製這幾年最流行、主打「真誠素人感」的用戶生成內容（UGC）開箱模式。

克拉麗莎更大膽預估，目前市面上大型品牌所發布的社群內容，實際上已有40%至60%是由AI操刀，只是多數創作者被鎖在保密協議（NDA）的合約裡，因為企業也深知「消費者信任還在建立中」。面對這場科技海嘯，英國里茲的藝術家柴克（Zac Rossiter）日前就果斷拒絕了行銷公司提供免費「AI假開箱影片」的誘惑。他嚴正表示，自己絕不會為了銷量去錄製虛假的AI開箱，唯有堅持與真實、活生生的人類合作，才是守住品牌誠信與社群信任的唯一解方。